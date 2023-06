A- A+

Série B No último jogo com apenas mulheres, crianças e PCDs, Sport recebe o Avaí pela Série B Com 17 pontos, Leão pode entrar pela primeira vez no G-4 da atual edição da Segundona

Com o olhar voltado para o G-4 da Série B, o Sport tem compromisso marcado para a noite desta quarta-feira (7). Às 19h, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Avaí, em duelo válido pela 11ª rodada da competição nacional. Ainda com dois jogos a menos, o Rubro-negro soma 17 pontos e pode entrar no grupo que garante o acesso à Série A pela primeira vez na temporada. Já a equipe catarinense vive mau momento no ano, e está na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos.

Com os ingressos esgotados, esta será a última partida do time da Praça da Bandeira com o público exclusivo de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, após determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Sport volta a atuar em casa depois de dois jogos longe do Recife. No recorte, conquistou duas boas vitórias na condição de visitante. Apesar da eliminação nos pênaltis, bateu o São Paulo, por 3x1, na Copa do Brasil, no Morumbi. No final de semana, derrotou o Londrina, por 2x1 - o primeiro resultado positivo fora de casa nesta edição da Série B.

Diante do Avaí, apesar do mando de campo, o elenco do Sport tem adotado tom de respeito ao adversário, apesar do clube catarinense estar na parte inferior da tabela. O Avaí é uma grande equipe. Apesar deles estarem na parte inferior da tabela, a Série B é difícil de jogar. Sabemos da dificuldade de enfrentar eles, mas em casa temos que fazer valer o mando de campo. É uma equipe com qualidade, ótimos jogadores, que sabem jogar a Série B. Espero que possamos fazer um bom jogo e sair com a vitória", declarou o meia Jorginho.

Escalação

Para a partida, a única incógnita paira sobre quem será o titular na lateral esquerda. Após ser suspenso preventivamente pelo STJD, Igor Cariús viu Felipinho assumir a posição e desempenhar bem a função, ganhando elogios da torcida. Contudo, após ser liberado para atuar, o antigo dono da posição entrou no decorrer do duelo com o Londrina e contribuiu com uma assistência para o gol da vitória marcado por Vagner Love.

Algoz no time rival

Na atual temporada, o Sport só tem quatro derrotas em 39 jogos. Dos resultados negativos, dois foram para o Ceará, à época dirigido por Gustavo Morínigo, agora técnico do Avaí. Nas duas ocasiões, pela Copa do Nordeste, o Leão perdeu por 3x2, na primeira fase, e 2x1, no primeiro encontro da final. Pelo clube catarinense, no entanto, o paraguaio ainda busca a primeira vitória. Desde que chegou, em maio, foram dois empates e duas derrotas pelo time de Florianópolis.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Avaí

Ygor Vinhas; Roberto, Alan Costa, Felipe Silva; Thales Oleques, Wellington, Jean Cléber e Marquinhos Cipriano; Gustavo Modesto, Waguininho e Gustavo Santos. Técnico: Gustavo Morínigo.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Daniel Espírito Santo Parro (ambos do RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV.

