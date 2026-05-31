No último jogo em casa antes da Copa, Brasil goleia Panamá no Maracanã
O próximo amistoso da Seleção será no próximo sábado (06), diante do Egito, já nos Estados Unidos
O Brasil deixou um misto de sentimentos no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. Um gol cedo, um período de tensão e uma chuva de gols no final. Fato é que a Seleção se despede da torcida com uma goleada por 6x2 e agora segue aos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo.
Leia também
• CBF divulga numeração da Seleção para a Copa com Neymar de volta à camisa 10
• Ancelotti monta seleção brasileira para amistoso com quatro atacantes e indica base para a Copa
• Menos badalado, Matheus Cunha aposta na versatilidade para ser titular da seleção na Copa
A Seleção não precisou de muito tempo para começar vencendo. Antes da primeira volta do ponteiro, Casemiro forçou uma roubada de bola e serviu Vini Jr., o camisa 7 teve liberdade para soltar o pé e abrir o marcador no Maracanã.
O Brasil seguiu em cima, chegou a criar perigo em outras oportunidades, mas no detalhe não ampliou a vantagem. Aos 14 minutos, o Panamá teve a chance em uma cobrança de falta, Murillo atingiu a barreira, mas esse desvio foi o suficiente para matar o goleiro Alisson da jogada, que viu a bola entrando no outro lado e deixando tudo igual.
Tensão
Após sofrer o gol, o Brasil passou longos minutos sem ter uma atuação convicente e o Panamá que criou as melhores oportunidades, primeiro com Escobar e depois com Ismael Díaz, ambos parados por Alisson.
Os sustos ligaram o sinal de alerta e algumas chances chegaram a serem criadas pela Seleção, como a com Raphinha aos 33 de falta. Até que cinco minutos depois, Vini Jr fez boa jogada pela esquerda e arriscou, no meio do caminho, Casemiro apareceu como elemento surpresa e desviou para o gol.
Logo o intervalo chegou e o Brasil voltou muito modificado para a etapa complementar, trocando todo o time e dando oportunidade para quase todos jogadores. Quem aproveitou muito bem foi Rayan, que aos sete do segundo, aproveitou a bobeira do goleiro e mandou para o gol vazio.
Atropelo
A Seleção foi se soltando em campo e encontrando mais chances. Aos 14 minutos, após longa troca de passes, Danilo Santos deixou para Lucas Paquetá bater, ainda teve um desvio no caminho, mas morreu no fundo das redes.
Dois minutos depois, Igor Thiago fez linda jogada individual e sofreu falta do goleiro dentro da área e a penalidade foi marcada. O próprio centroavante pegou a bola, deslocou o goleiro e ampliou a goleada.
A festa ficou ainda mais aos 35 minutos. Paquetá encontrou Danilo Santos entrando na área, o volante deixou a marcação no chão e tirou do goleiro marcando um golaço.
O Panamá descontou o prejuízo aos 38 minutos. Harvey pegou uma sobra de fora da área e soltou uma bomba impossível para Éderson defender.
Agora resta um último teste até a estreia na Copa do Mundo 2026. No próximo sábado (06), em Cleveland, a Seleção enfrenta o Egito, de Salah, em amistoso.
Ficha técnica
Brasil 6
Alisson (Éderson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Paquetá); Luiz Henrique (Rayan), Raphinha (Danilo Santos), Vini Jr (Endrick) e Matheus Cunha (Igor Thiago). Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá 2
Mesquera; Cordoba (Fariña), Escobar (Ramos) e Blackman; Murillo (Iván Anderson), Diaz (Kadir), Harvey (Griffith) e Andrade (Miller); José Rodriguez (Tomás Rodriguez), Barcenas (Davis) e Waterman (Fajardo). Técnico: Thomas Christiansen.
Local: Maracanã (Rio de Janeiro/Brasil)
Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)
Assistentes: Sven Günther e Rafael Foltyn (ambos Alemanha)
Gols: Vini Jr aos 1 do 1T, Casemiro aos 30 do 1T, Rayan aos 7 do 2T, Paquetá aos 14 do 2T, Igor Thiago aos 16 do 2T e Danilo Santos aos 35 do 2T (B) Murillo aos 14 do 1T e Harvey aos 38 do 2T (P)
Cartão amarelo: Blackman (P)