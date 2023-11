A- A+

Jogos Pan-Americanos No wrestling, Giullia Penalber conquista medalha de ouro, no Pan de Santiago Esta é apenas a segunda medalha dourada do Brasil na história da modalidade em Jogos Pan-Americanos

No início da noite desta quinta-feira (2), a brasileira Giullia Penalber conseguiu um resultado histórico para o País. Ela faturou o ouro na categoria até 57 kg do wrestling, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Para ficar com a medalha dourada, Giullia derrotou a canadense Hannah Taylor - quem também já havia vencido no Pan 2020, em outra fase - em duelo emocionante.

A brasileira abriu o placar ainda no começo da luta. Perto do fim da primeira metade, a canadense deixou tudo igual. No início da segunda metade, Giullia pisou fora da área de combete e viu a adversária passar na frente. No entanto, ao conseguir derrubar Hannah, a representante do Brasil assumiu o placar.

Esta é apenas a segunda vez que o Brasil conquista o ouro no wrestling em Jogos Pan-Americanos. A primeira vez foi em Toronto 2015. Na oportunidade, Joice Silva faturou a medalha dourada na categoria até 58kg. Em Lima 2019, Giullia conseguiu o bronze.

OURO NO WRESTLING!



Giullia Penalber derrota Hannah Taylor e é campeã no wrestling feminino (57kg) nos Jogos Pan-americanos!



Foi com emoção! Guerreira até o fim, super merecido! É do Brasil!



: https://t.co/b3cm40HRRs

: https://t.co/uimUYtZSH8 pic.twitter.com/5kEZakT688 — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2023

Veja também

TÊNIS Djokovic sofre, mas vence Griekspoor e vai às quartas do Masters 1000 de Paris