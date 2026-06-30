"Noite da vergonha": jornal da Alemanha detona seleção após eliminação na Copa do Mundo

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A inesperada queda da Alemanha na disputa por pênaltis para o Paraguai, pela segunda fase do Mundial de seleções, voltou a colocar o futebol alemão em xeque. A imprensa local tratou a eliminação como "Noite da vergonha". Um dos jornais de maior circulação no país, o "Bild" iniciou o texto tratando a volta antecipada para casa como "Mais uma humilhação na Copa do Mundo!"





O jogo, que terminou empatado em 1 a 1, decretou ainda o primeiro revés da equipe nacional em disputa por penalidades na história da competição. "Mais um pesadelo para o futebol alemão. Uma eliminação vexatória contra o Paraguai. Desperdiçamos três pênaltis" estampou o Bild na página de seu site em uma partida onde os alemães eram considerados franco favoritos.



O treinador Julian Nagelsmann também virou alvo de críticas. A publicação considerou a sua participação à frente da equipe como desastrosa. O time, que já vinha de uma derrota inesperada de 2 a 1 para o Equador na última partida da fase de grupos, foi considerada "lenta, monótona e apática".

Elenco alemão durante a disputa de pênaltis. Foto: Odd Andersen / AFP



Desde o título conquistado em 2014, no Brasil, quando os alemães impressionaram o mundo ao aplicar uma goleada de 7 a 1 na seleção do técnico Luiz Felipe Scolari, a equipe tetracampeã não conseguiu mais repetir uma boa performance.



Pressionada pelas eliminações nas fase de classificação na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022, a Alemanha causou uma boa impressão nos Estados Unidos logo na estreia ao atropelar a frágil seleção de Curaçao por 7 a 1. Depois disso, porém, a fase artilheira cessou. Com um modesto 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na segunda rodada e derrota para os equatorianos, o time de Nagelsmann se classificou com os mesmo seis pontos dos africanos, ficando na liderança pelos critérios de desempate.



O Bild destacou ainda uma matéria com Jürgen Klinsmann, 61, ex-jogador e técnico da Alemanha. "Este é um dia muito triste para a Alemanha", disse. "A forma como fomos eliminados é uma enorme decepção. Faltou energia, não foram decisivos ou agressivos para enfrentar o Paraguai".

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