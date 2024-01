A- A+

BASQUETE Noite histórica: Luka Doncic quebra recorde da temporada e faz 73 pontos em vitória do Dallas Esloveno ultrapassa Joel Embiid menos de uma semana depois

A temporada da NBA tem um novo recorde de pontuação, que também entrou para os maiores placares da história da liga. Armador do Dallas Mavericks, Luka Doncic marcou incríveis 73 pontos na noite desta sexta-feira (26), em vitória por 148 a 143 contra o Atlanta Hawks, em Atlanta.

Dos 73, 34 foram em bolas de dois pontos, 24 foram de três pontos e outros 15 em lances livres. A barreira dos 70 pontos foi quebrada apenas no último minuto de partida, num lindo eurostep.

Além de Doncic, outros destaques do Dallas foram Josh Green (21 pontos e 4 assistências) e Tim Hardaway Jr. (13 pontos e 3 assistências). Do lado dos Hawks, Trae Young (30) e Jale Johnson (25) combinaram para 55 pontos, mas não evitaram o revés. A franquia de Dallas agora ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste, com 25 vitórias e 20 derrotas.

Com a pontuação, Doncic supera os 70 pontos de Joel Embiid, do Philadelphia Sixers, estabelecidos na última segunda-feira, e torna-se o recordista absoluto da temporada. É também o recorde histórico de pontos da franquia de Dallas, além de pessoal do atleta esloveno.



É a maior pontuação de um atleta da NBA desde o jogo de 81 pontos de Kobe Bryant em 2006, contra o Toronto Raptors. De quebra, o esloveno também entra no top 4 das maiores pontuações em um único jogo na história da liga, empatando com David Thompson (1978), Wilt Chamberlain (1962). Veja a lista atualizada da maiores pontuações da temporada da NBA:

Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 73 pontos vs. Atlanta Hawks

Joel Embiid (Philadelphia Sixers) - 70 pontos vs. San Antonio Spurs

Giannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks) - 64 pontos vs. Indiana Pacers

Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - 62 pontos vs. Charlotte Hornets

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 54 pontos vs. Indiana Pacers

Devin Booker (Phoenix Suns) - 52 pontos vs. New Orleans Pelicans

Joel Embiid (Philadelphia Sixers) - 51 pontos vs. Minnesota Timberwolves

Zach LaVine (Chicago Bulls) - 51 pontos vs. Detroit Pistons

Veja as maiores pontuações da história da NBA:

Wilt Chamberlain - 100 pontos (1962)

Kobe Bryant - 81 pontos (2006)

Wilt Chamberlain - 78 pontos (1961)

David Thompson, Wilt Chamberlain (duas vezes) e Luka Doncic - 73 pontos (Thompson em 1978 e Chamberlain em 1962, duas vezes; Doncic em 2024)

Wilt Chamberlain - 72 pontos (1962)

Damian Lillard, Donovan Mitchell, David Robinson e Elgin Baylor - 71 pontos (Lillard e Mitchell em 2023, Robinson em 1994 e Baylor em 1960)

Joel Embiid, Devin Booker e Wilt Chamberlain - 70 pontos (Embiid em 2024, Booker em 2017 e Chamberlain em 1963)

