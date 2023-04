A- A+

cristiano ronaldo Noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez recebia mesada de R$ 11 mil do ex À época, digital influencer era anônima e trabalhava como vendedora em uma loja de luxo em Barcelona

A modelo Georgina Rodríguez, noiva do jogador Cristiano Ronaldo, recebia mesada de um ex-namorado, antes de conhecer o astro do clube árabe Al-Nassr. Ao todo, o antigo companheiro da influenciadora pagava cerca de € 2 mil para que Georgina pudesse arcar com despesas pessoais, segundo o portal espanhol "Look". Com a atual cotação do euro, o valor seria o equivalente a pouco mais de R$ 11 mil no Brasil. O homem preferiu não ter a identidade revelada.

Antes de conhecer CR7 e começar a trabalhar como digital influencer, a argentina naturalizada espanhola tinha uma vida sem as ostentações de hoje em dia. À época, ela trabalhava como vendedora em uma loja de luxo na cidade de Barcelona, capital da Catalunha. Nesta terça, o português voltou a ser notícia depois que a imprensa internacional revelou um caso entre o também jogador Lucas Hernández e seu ex-affair, Cristina Buccino.

Em entrevista ao site da Espanha, o ex-namorado revelar ter pago também as passagens de avião para que ela e a irmã Ivana viajassem para a Argentina, para o funeral do pai delas. A declaração, no entanto, tem chamado a atenção dos internautas, já que, à época do falecimento de Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, em 2019, o atleta e a modelo já namoravam. Os dois se conheceram no estabelecimento, quando o craque atuava pelo Real Madrid e ela era vendedora da Gucci.

Na semana passada, o jornal espanhol Mundo Desportivo afirmou que CR7 e Georgina vivem uma crise no relacionamento de sete anos. Segundo o veículo, os dois estariam atravessando um momento difícil na relação, desde que ela estreou a segunda temporada de série documental na Netflix, "Soy Georgina", em março deste ano. O craque teria se incomodado com o comportamento da noiva, por acreditar que ela "mudou radicalmente" após a fama.

