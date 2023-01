A- A+

Xenofobia Noiva de jogador do Botafogo-PB viraliza com comentários xenofóbicos e os dois pedem desculpas Léo Campos, de 30 ano, chegou ao Belo para a disputa da temporada 2023

Drica Borba, noiva do lateral Léo Campos, do Botafogo-PB, viralizou nas redes sociais em um vídeo onde fez comentários xenofóbicos contra o sotaque e costumes paraibanos. As falas repercutiram mal e o jogador e sua cônjuge fizeram um pedido de desculpas aos paraibanos.

O vídeo que causou toda a polêmica foi publicado nas redes socias de Drica, que desativou o perfil após a repercussão negativa. Ela cita expressões típicas da região como "oxe" para criticar os moradores de João Pessoa. Em um dos momentos, ela lamenta o fato de ir sozinha ao mercado e não ter com quem rir e debochar do sotaque paraibano. Confira o vídeo:

Lamentável e repugnante a fala xenofóbica da personal trainer catarinense Drica Borba, noiva do lateral Léo Campos do Botafogo-PB.



Entre os absurdos, ela lamenta ter que ir sozinha ao mercado e não ter com quem rir e debochar do sotaque paraibano. pic.twitter.com/BkBjP9LNj6 — Fábio Hermano (@FabioHermano) January 25, 2023

“Sabe aquela pessoa que fica na sua frente “oxe! Olha esse preço, quê que você acha, devo levar ou não devo”. Aí a pessoa arrasta o chinelo o tempo inteiro, o tempo todo era gente arrastando chinelo e eu encarando a pessoa. A pessoa vai sozinha no mercado, não tem com quem ir para debochar”, disse Drica.

Léo Campos e Drica são catarinenes e chegaram na Paraíba no final do ano passado após a contratação do lateral. Léo já jogou em outros clubes nordestinos, ASA e Confiança, mas é a primeira vez que Drica o acompanha. Eles ficaram noivos em 2022. Os dois pediram desculpas em vídeo.

"Fala o meu povo da Paraíba. Minha mulher foi fazer uma brincadeira sem maldade nenhuma. Só que infelizmente teve algumas palavras que o pessoal entendeu errado. A cidade é maravilhosa, vocês são maravilhosos, receberam muito bem a gente. Minha família vai me visitar, vai comprar passagem para conhecer a cidade. Queria pedir desculpas por ela também. Queria que vocês nos perdoassem porque aqui ninguém tem maldade nenhuma", disse Léo Campos.

Drica aparentou arrependida dos seus comentários e também fez seu pedido de desculpas.

"Infelizmente a forma com que eu falei... Às vezes a gente brinca... Quantas vezes um comediante brinca... Vocês têm o direito de não gostar. Não tiro a razão de vocês. Reforço as palavras do Léo, estamos torcendo pelo clube. Tínhamos outras propostas e eu falei para ele vir João Pessoa. Não gostaria que esse meu erro atrapalhasse o futebol dele, atrapalhasse ele com o Botafogo-PB, até porque hoje eu também sou torcedora do Botafogo-PB", afirmou Drica.

O Botafogo-PB ainda não se pronunciou sobre o caso. O Belo vive um momento conturbado após a saída de Moisés Egert e chegada de Francisco Diá como novo treinador da equipe.

