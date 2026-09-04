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FUTEBOL INTERNACIONAL Nome de Agüero aparece em investigação sobre rede internacional de narcotráfico na Argentina Mensagens apreendidas mostram negociações para criar plataforma ligada à KRÜ; representantes afirmam que propostas foram rejeitadas

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O nome de Sergio "Kun" Agüero aparece em chats, áudios e documentos apreendidos em uma investigação contra uma organização acusada de narcotráfico internacional e lavagem de dinheiro na Argentina. O ex-atacante de Independiente, Manchester City e da seleção argentina, porém, não está imputado nem é investigado no processo. As referências a ele estão relacionadas a negociações comerciais que integrantes do grupo tentaram desenvolver utilizando a marca KRÜ, fundada pelo ex-jogador.

A investigação levou à prisão, na semana passada, de Pablo "Bebote" Álvarez, histórico líder da barra brava do Independiente. Segundo o processo conduzido pelo juiz Pablo Yadarola, o grupo é acusado de participar do tráfico de drogas sintéticas vindas da Espanha e da entrada de cocaína proveniente da Bolívia.

Entre os investigados estão ainda Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci e Raúl Omar "Bruja" Manzone. A apuração aponta que empresas do grupo eram utilizadas para misturar dinheiro proveniente do tráfico com receitas consideradas lícitas, entre elas as obtidas com a venda de ingressos para partidas de futebol.

Foi justamente a partir desse negócio que o nome de Agüero apareceu.

Segundo documentos da investigação obtidos pelo jornal argentino "La Política Online", integrantes da organização planejavam lançar uma plataforma chamada "KRÜ Tickets", aproveitando a projeção internacional da marca criada pelo ex-jogador no universo dos esportes eletrônicos.

Uma mensagem de 30 de janeiro de 2026 atribuída a Diego Anzalone dizia que o grupo pretendia fechar um acordo com "Kun" para o negócio de ingressos. Em março, outras conversas mencionavam a criação de uma sociedade destinada ao projeto e uma possível viagem ao México para avançar nas negociações.

Em 22 de abril, Anzalone afirmou em uma conversa ter acabado de sair de uma reunião presencial com Agüero na qual, segundo ele, o acordo teria sido acertado.

Os investigadores também encontraram, em junho, um arquivo denominado "guion_kru_tickets.pdf", que continha orientações para um suposto vídeo promocional que seria gravado pelo ex-atacante. Há ainda registros de conversas salvas com o nome "Sergio Kun", áudios sobre integração tecnológica e imagens de uma identidade visual para a plataforma.

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