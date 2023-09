A- A+

Beach tennis Nora de Tite e mulher de Everton Ribeiro, do Flamengo, são amigas e parceiras de beach tennis Fernanda Bachi e Marília Nery já disputaram torneios, e estiveram juntas no Catar, durante a última Copa do Mundo

Se Tite parece estar cada vez mais próximo de ser o treinador do Flamengo, já existe uma forte relação entre sua nora e a esposa de um jogador do clube. Fernanda Bachi, casada com Matheus Bachi, filho do técnico, nutre uma amizade antiga com Marília Nery, mulher do meia Everton Ribeiro. Além de se conhecerem há anos, também praticam beach tennis juntas, já tendo disputado até torneios.

Os primeiros registros nas redes sociais de ambas, jogando nas praias do Rio de Janeiro, apareceram por volta de janeiro de 2022, mas a relação já era mais antiga. Nas postagens, além de se mostrarem adeptas do estilo de vida saudável, ainda valorizam como sua relação é "do beach tennis para a vida".

Ao parabenizar Marília pelo seu aniversário no ano passado, Fernanda postou que "o futebol nos uniu mas o beach tennis nos lacrou né?", além de compartilhar imagens de viagens, lembrar do apoio recebido quando sofreu uma lesão, e apontar várias qualidades da amiga.

Em um comentário de uma outra postagem, Marília disse: "Minha dupla e parceira linda! Que me motiva e me inspira em tudo!"

Em junho de 2022, as duas competiram em um torneio disputado em Brasília, ao lado de outra amiga, a criadora de conteúdo Jade Seba. Mais tarde, em novembro, elas jogaram em um evento na Arena Fla Gávea, contra Giulia Gasparri, cinco vezes campeã mundial do esporte.

Durante a Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022, as duas estiveram bem próximas. Everton Ribeiro foi convocado por Tite para disputar o torneio pela seleção brasileira Matheus era o auxiliar técnico , e as famílias viajaram para o país do Oriente Médio.

Fernanda e Marília compartilharam fotos junto de seus filhos, e aproveitaram para mostrar imagens de treinos. A relação familiar segue próxima até hoje. Neste mês de setembro, a nora de Tite estava na festa de aniversário de Antônio, filho caçula de Marília com o camisa 7 rubro-negro.

Veja também

Futebol Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians