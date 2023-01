"Normal, mas talvez infeliz", diz Hugo sobre declaração homofóbica contra o Náutico

A- A+

Um dia após soltar uma declaração de cunho homofóbico contra o Náutico, após o empate do Santa Cruz em 1x1 com o Afogados, na última quinta (12), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o atacante coral Hugo Cabral se pronunciou sobre o caso. O jogador pediu desculpas pelo que chamou de “declaração infeliz”, mas fez questão de provocar o Timbu de outra forma, às vésperas do Clássico das Emoções, domingo (15), no José do Rego Maciel, também pelo Estadual.

“Primeiramente, foi uma declaração normal, mas talvez infeliz. No futebol de hoje não cabe muito essas coisas. É um apelido do rival, que acabei cutucando de uma maneira que não saiu bem. Algumas pessoas mal intencionadas soltam umas coisas para dar repercussão, mas não foi minha intenção. A minha intenção era falar que, no domingo, eles iam pagar o preço. Se alguém se sentiu ofendido da parte do Náutico, peço desculpas. Não foi minha intenção ofender por esse lado que não tem relação com o futebol. O assunto foi levado para um lado que não tem sentido algum”, afirmou.

Mesmo pedindo desculpas, Hugo, que já jogou no Náutico, em 2013, voltou a “colocar fogo” no clássico. “Não sou de desrespeitar qualquer classe. Todos que me conhecem sabem que nunca tive polêmica sobre isso. Meu negócio é falar de futebol. Se algum torcedor ou alguém de fora se sentiu ofendido, volto a pedir desculpas. Repito: domingo aqui eles vão sentir a pressão, ver o inferno coral e o bicho vai pegar. Vamos para cima para buscar a vitória. O Timbu que se prepare que será lapada aqui. Vou botar para cima. Domingo esperamos o Timbu aqui para ser atropelado”, completou.

Ainda sobre o clássico, o atleta se mostrou motivado para enfrentar o Náutico. “Quem vive no futebol, sabe que esses são os jogos gostosos. São as partidas em que há toda essa energia, agitação no estado. Mexe com o torcedor. É um jogo que quero muito. Domingo estaremos preparados para conseguir a vitória. A torcida pode esperar muito empenho, dedicação. Sabemos da importância de vencer o clássico e o que isso pode transmitir para o restante da competição. Vai dar um gás a mais”, declarou, minimizando as vaias recebidas diante do Afogados.

“Todo mundo que vem para cá sabe como é o Santa. É pressão, cobrança, com torcida apaixonada e camisa pesada. Quando não estiver do agrado, ela vai cobrar. Isso já vem de anos de mágoa e a paciência é menor. Quem está aqui dentro está ciente de tudo isso e vai suportar as críticas para conseguir o resultado. Foi a primeira vez que aconteceu, mas faz parte”, concluiu.

O atacante Hugo soltou uma declaração de cunho homofóbico após o empate do Santa Cruz em 1x1 com o Afogados, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Questionado sobre o desempenho no duelo desta quinta (12), o atleta confessou que não fez um bom jogo, mas no fim acabou aproveitando para provocar o rival Náutico, adversário do domingo (15), também pelo Estadual.

“Não fiz um bom jogo e o torcedor tem total direito de cobrar. É normal. Conseguimos pelo menos um empate em um jogo difícil. Temos que levar esse jogo de aprendizado. A gente sabe que dentro de casa a gente tem que ser forte, a gente tem que conseguir as vitórias. Então vamos para o próximo jogo, no clássico. Hoje não foi um bom dia para mim, mas a barbie vai pagar no domingo”, disse, em entrevista à Rádio Jornal.

