Noroeste anuncia retorno do zagueiro Carlinhos

O Noroeste anunciou nesta sexta-feira (21) o retorno do zagueiro Carlinhos para a disputa do Campeonato Paulista. O atleta estava emprestado ao Náutico, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro 2025.



Com isso, o jogador não participará do início da temporada 2026 pelo Náutico. O Alvirrubro, no entanto, não descarta um novo empréstimo para a Série B, a partir de março.



Pelo Náutico, Carlinhos disputou 26 jogos, com apenas um gol marcado. No setor, o Timbu acertou a renovação de Mateus Silva e negocia com outros dois atletas: Wanderson, da Ponte Preta, e Guilherme Mariano, do Cuiabá.





