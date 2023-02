A- A+

Britânico vence Norrie vence Alcaraz e é campeão do Rio Open O britânico é o segundo cabeça de chave e décimo terceiro do ranking mundial

O britânico Cameron Norrie, segundo cabeça de chave e décimo terceiro do ranking mundial, conquistou o torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, ao vencer o atual campeão e número dois do mundo, o jovem espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 7/5 neste domingo.

O canhoto de 27 anos surpreendeu o grande favorito e ergueu seu primeiro troféu do ano, após derrotas nas finais de Auckland e Buenos Aires.

Na decisão do torneio argentino, disputada na semana passada, o espanhol de 19 anos havia sido seu algoz.

Veja também

Futebol "Absurdo", diz técnico do Sport sobre antecipação de jogo contra o Íbis