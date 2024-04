Norris conquista pole da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1

O britânico Lando Norris conquistou a pole position para a corrida sprint de sábado (20) do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, depois de estabelecer o melhor tempo da classificação desta sexta-feira (19), em Xangai, em uma pista muito escorregadia devido à chuva.

O piloto da McLaren largará na frente da Mercedes do seu compatriota Lewis Hamilton e da Aston Martin do espanhol Fernando Alonso (3º) para a sprint que terá início neste sábado às 0h00 (horário de Brasília).

"Foi complicado, você sempre fica nervoso em uma sessão como esta. É preciso arriscar muito, forçar e aumentar a temperatura dos pneus e tudo o mais", disse o inglês Norris.

"Estou feliz, triste por não ser uma classificação para valer, mas foi bom o suficiente".

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato, largará em 4º, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), 5º, que mais uma vez se saiu melhor que seu companheiro de equipe Charles Leclerc (7º).

O GP da China é a primeira de seis etapas do ano a contar com esse formato de corrida sprint, que muda o roteiro do fim de semana.

Assim, os pilotos realizam apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira antes da classificação para a sprint de sábado. Após esta corrida, os pilotos disputarão a classificação 'clássica', que determinará o grid de largada do GP de domingo.

Confira o grid completo,

Look at that starting grid!



Her's how the drivers line up for the first #F1Sprint of the season #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/0ix5LPN3px