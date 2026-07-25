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FÓRMULA 1 Norris conquista pole do GP da Hungria e Bortoleto é 14º; Hamilton e Antonelli são sancionados McLaren larga na frente com Norris, enquanto punições alteram as posições de Hamilton e do líder do campeonato, Kimi Antonel

Com o melhor desempenho no último treino deste sábado (25) e durante toda a sessão de classificação, o piloto britânico Lando Norris (McLaren) garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, superando por pouco as ambiciosas Ferraris.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 14º no grid de largada. Horas após o término da classificação, o piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, e o atual líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), receberam uma punição de três posições no grid para a corrida de domingo.

Após dominarem os treinos de sexta-feira, Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, chegaram à classificação de olho na pole position. Porém, Norris tomou a primeira posição de seu compatriota no último instante, por apenas doze milésimos de segundo.

"Estou muito feliz por voltar ao topo", declarou Norris. "Foi uma sessão difícil, e as Ferraris estavam muito rápidas. Tem sido um fim de semana complicado, mas fomos velozes e nossas atualizações ajudaram. É ótimo conquistar a pole, especialmente nesta pista".

Com seu tempo de 1:17.207, frustrou Hamilton, o rei incontestável do circuito húngaro, detentor dos recordes de oito vitórias e nove pole positions, que ficou visivelmente decepcionado com o resultado e buscará a recuperação no domingo.

No entanto, o britânico sete vezes campeão mundial terá que largar da quinta posição, após ter sido penalizado por atrapalhar o piloto australiano Oscar Piastri (McLaren).

Na primeira curva, Hamilton ficou diretamente na trajetória de Piastri, que havia acabado de iniciar uma volta rápida, forçando-o a abortar a tentativa devido à obstrução.

"Fui avisado literalmente quando ele estava logo atrás de mim. Não fazia ideia de que ele estava vindo em alta velocidade. Obviamente, não foi intencional", explicou o inglês na coletiva de imprensa.

Apesar dessas explicações, Hamilton não conseguiu evitar a penalidade e largará da quinta posição, logo atrás do próprio Piastri.

Sem pole para a Mercedes

Esse triunfo parcial do carro laranja também marcou a primeira vez nesta temporada que a equipe Mercedes não conquistou a pole position, tendo sido superada pela concorrência neste sábado.

O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli, largará da sétima posição após ser punido por não reduzir a velocidade o suficiente sob a bandeira amarela.

O italiano, que estava a caminho de garantir um lugar na primeira fila, teve azar: Verstappen rodou bem à sua frente na última curva, obrigando-o a frear, embora não o suficiente, segundo os comissários.

Seu companheiro de equipe, George Russell, largará em sexto.

Primeiro Q2 do ano para a Aston Martin

Após o discreto progresso mostrado na sexta-feira (24), este sábado trouxe o primeiro resultado que evidenciou uma evolução para a Aston Martin.

O veterano piloto espanhol Fernando Alonso conseguiu superar o corte do Q1 e colocar seu carro verde entre os 16 mais rápidos da classificação, levando com sucesso um dos dois carros da equipe ao Q2 de um Grande Prêmio pela primeira vez em 2026.

Após ser eliminado nessa segunda etapa, Alonso largará da 16ª posição no domingo. Também eliminados nesta fase foram o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que terminaram em 13º e 14º lugares, respectivamente.

A Aston Martin estreia atualizações aerodinâmicas neste fim de semana, buscando reverter um início de temporada desastroso que frequentemente relegou Alonso e seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, ao fundo do grid ou os forçou a abandonar a prova.

A situação foi ainda pior para seu compatriota Carlos Sainz (Williams) e para o mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que não passaram pelo primeiro corte e largarão em 18º e 22º, respectivamente.

Grid de largada do GP da Hungria de F1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) *

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

5ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

6ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

7ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

8ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

9ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

11ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

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