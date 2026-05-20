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Automobilismo Norris diz que GP do Canadá aumenta chances para os carros da McLaren: "Pista que nos favorece" Britânico fez um discurso otimista em relação às chances da McLaren fazer um bom papel na corrida deste fim de semana

O britânico Lando Norris fez um discurso otimista em relação às chances da McLaren fazer um bom papel neste final de semana, quando será realizado o GP do Canadá. Segundo o piloto, a equipe vem evoluindo e melhorando sensivelmente o desempenho dos carros.

"Vamos ter uma pista que nos favorece e que, no passado, não foi tão boa para os carros da Mercedes. Percebo que temos melhorado muito e seria uma tolice não se sentir confiante sobre o futuro nesta temporada", afirmou o piloto nesta quarta-feira.

Após um início de temporada bastante irregular, a escuderia realmente deu sinais de melhora. E o resultado prático dessa situação foi visto no GP de Miami, realizado no início deste mês.

Embora a Mercedes tenha ocupado o lugar mais alto do pódio, com a vitória de Kimi Antonelli, a McLaren obteve uma dobradinha com o segundo lugar de Norris e a terceira colocação de Oscar Piastri.

Apesar de apostar em uma briga direta pela vitória, Lando Norris fez questão de apontar a equipe alemã como a grande favorita para esta corrida. "Eles continuam muito rápidos e têm um ótimo carro. Então teremos de esperar para ver", declarou.

A evolução da McLaren já vem provocando uma mudança de cenário nos bastidores da Fórmula 1. Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, enviou um recado aos concorrentes. "Vamos ao Canadá prontos para voltar ao ritmo normal de corridas. Nosso concorrentes deram um passo à frente em Miami, mas vamos responder", afirmou.

O Mundial de Pilotos tem a dupla da Mercedes nas duas primeiras posições. Kimi Antonelli é o líder na classificação com 100 pontos, seguido de George Russell, com 80. O terceiro posto é ocupado pelo ferrarista Charles Leclerc, com 59. Norris aparece em quarto e contabiliza 51.

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