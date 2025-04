A- A+

AUTOMOBILISMO Norris é o mais rápido no terceiro treino livre em Suzuka; Bortoleto termina em 17º lugar O piloto da McLaren já havia liderado o primeiro treino livre na sexta-feira

O favoritismo da McLaren para conquistar a vitória no GP do Japão aumentou ainda a mais neste sábado (5), depois que o britânico Lando Norris (1min27s965) foi o mais rápido no terceiro treino livre, seguido pelo australiano Oscar Piastri, seu companheiro de equipe. Norris já havia liderado o primeiro treino livre na sexta-feira, enquanto Piastri foi o melhor na segunda sessão.

O britânico George Russell, da Mercedes, terminou na terceira colocação à frente do monegasco Charles Lclerce, da Ferrari e do holandês tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull.

O britânico heptacampeão Lewis Hamilton levou a Ferrari para a sexta posição à frente do tailandês Alexander Albon, da Williams, e do francês Pierre Gasly, da Alpine.



O japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, e o francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, completaram os dez primeiros colocados na sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 17ª posição com a Sauber.

Confira os tempos do 3º treino livre do GP do Japão:

1.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min27s965

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min27s991

3.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min28s077

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min28s414

5.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min28s497

6.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min28s524

7.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min28s554

8.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault), em 1min28s603

9.º - Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), em 1min28s785

10.º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min28s786

11.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min28s846

12.º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), em 1min29s104

13.º - Andrea Kimi Antonelli(ITA/Mercedes), em 1min29s126

14.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min39s767

15.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min29s772

16.º - Oliver Bearman (GBR/Haas), em 1min30s084

17.º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min30s134

18.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min30s183

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min30s267

20º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), em 1min30s621

