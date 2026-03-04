Qua, 04 de Março

Norris inicia busca pelo bicampeonato no GP da Austrália em uma 'nova' F1

Por ser a primeira etapa da temporada, a corrida em Melbourne costuma ser repleta de surpresas

Lando Norris foi o campeão da Fórmula 1 em 2025Lando Norris foi o campeão da Fórmula 1 em 2025 - Foto: Giuseppe Cacace / POOL / AFP

Uma nova era na Fórmula 1 começa neste fim de semana, com o britânico Lando Norris iniciando sua busca pelo bicampeoanto e a Cadillac fazendo sua estreia no Grande Prêmio da Austrália, com um resultado incerto que testará o impacto das profundas mudanças no regulamento da categoria.

Por ser a primeira etapa da temporada, a corrida em Melbourne costuma ser repleta de surpresas. No ano passado, por exemplo, Norris, largando da pole position com sua McLaren, foi o vencedor, superando por pouco Max Verstappen (Red Bull) em uma prova disputada sob forte chuva, que provocou a entrada do safety car diversas vezes devido a inúmeros acidentes.

Este ano, o clima não parece ser um fator determinante, mas haverá tantas, ou até mais, variáveis a serem consideradas após uma grande reformulação no regulamento, que afeta tanto os motores quanto os chassis dos carros.

Com motores híbridos em que metade da potência será fornecida por um propulsor térmico e a outra metade por um elétrico, os pilotos terão que aprender a gerenciar a energia da bateria, o que levou Verstappen a definir os novos carros como "Fórmula E com esteroides".

Fazer com que a bateria funcione

Norris, campeão no ano passado na última corrida, em Abu Dhabi, afirmou na pré-temporada que os novos novos não são tão agradáveis de pilotar.

"Grande parte da pilotagem consiste simplesmente em tentar fazer a bateria funcionar corretamente e menos em como você, como piloto, pode tirar o rendimento máximo do carro", disse o britânico.

Todas essas incertezas fazem do GP da Austrália de 2026 uma das corridas mais aguardadas dos últimos anos, enquanto os pilotos se esforçam para extrair tudo o que podem de suas novas máquinas.

Outra novidade é o aumento do grid, que passa de dez para 11 equipes e de 20 para 22 pilotos com a entrada da Cadillac, que apostou nos retornos do finlandês Valtteri Bottas e do mexicano Sergio Pérez.

Os testes de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein mostraram que as quatro grandes equipes (McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes) parecem preparadas para continuar dominando, mas também é comum que as escuderias escondam o jogo antes do início do campeonato e é provável que o verdadeiro potencial de cada carro só seja visto em Melbourne.

Além de defender o título de pilotos com Norris, a McLaren também é a atual campeã do campeonato de construtores, e o chefe da equipe, Zak Brown, está convencido de que eles estarão na briga novamente, embora com algumas ressalvas: "Acho que estaremos entre os quatro primeiros, mas não acho que estaremos na frente desses quatro. Será uma longa temporada com muito trabalho de desenvolvimento".

A Mercedes chamou a atenção no Bahrein com um grande número de voltas rápidas e tempos expressivos, o que levou a um consenso no padoque de que poderia ser a equipe a ser batida em Melbourne.

Sensação de velocidade 

O britânico George Russell, que voltou a fazer dupla com o jovem italiano Kimi Antonelli, admitiu ter uma boa "sensação" com o carro.

"Os novos motores são rápidos e estamos progredindo a cada dia, embora precisemos melhorar a confiabilidade", explicou Russell.

Embora Verstappen tenha inicialmente criticado duramente os novos carros, com a proximidade do início da temporada o tetracampeão mundial amenizou seu discurso: "No geral, estou muito feliz com o carro, não temos muitos problemas, então até agora tem sido bom".

A Red Bull, que terá o jovem francês Isack Hadjar como seu segundo piloto, deixou de usar os motores Honda dos anos anteriores e desenvolveu, pela primeira vez, seu próprio motor, em parceria com a gigante Ford.

Já a Ferrari parece ter deixado para trás o pesadelo do ano passado e colocado a casa em ordem, o que tornou o ambiente na equipe muito mais positivo e fez com que seus pilotos, o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis Hamilton, sonhassem em lutar por vitórias novamente.

"Pessoalmente, sinto que estou no melhor momento da minha vida em muito tempo. É uma época empolgante com essa nova geração de carros", disse Hamilton, heptacampeão mundial.

O britânico, duas vezes vencedor em Melbourne, ainda busca seu primeiro pódio com a Ferrari.

Programação do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 (horário de Brasília)

Quinta-feira:

Sexta-feira:

Sábado:

Domingo:

