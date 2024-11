A- A+

FÓRMULA 1 Norris fatura pole position da corrida sprint do GP do Catar de F-1 Piloto britânico obteve a pole com o tempo de 1min21s012 no Circuito Internacional de Lusail

Sem se abalar pela perda do título da temporada para Max Verstappen, Lando Norris mostrou força nesta sexta-feira (29) ao faturar a pole position da corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1.

Ele desbancou George Russell, da Mercedes, e o parceiro de McLaren, Oscar Piastri, para garantir a melhor posição no grid para sábado (30).

Com pneus macios, o piloto britânico obteve a pole com o tempo de 1min21s012 no Circuito Internacional de Lusail.

Norris vinha disputando o título do Mundial de Pilotos desde o primeiro semestre, mas não conteve Verstappen, que se sagrou tetracampeão mundial no fim de semana passado no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, faltando duas etapas para encerrar a temporada.

A decepção, contudo, parece não ter abalado o piloto da McLaren. Mais solto, exibiu maior potência ao longo do treino que define o grid da corrida sprint, a prova menor que é disputada no sábado (30), a partir das 11 horas (de Brasília).

Tanto Norris quanto Piastri seguem na busca por levar a equipe ao título do Mundial de Construtores da F-1.

Norris vai largar ao lado de Russell, que vive grande momento nesta reta final da temporada - ele foi o vencedor em Las Vegas. Atrás deles virão Piastri e o espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari. Charles Leclerc, o mais rápido no único treino livre do fim de semana, no início desta sexta, obteve apenas o quinto melhor tempo.

Já Verstappen mostrou evolução em comparação à sessão que abriu o fim de semana. O novo tetracampeão da F-1 largará do sexto posto, à frente do inglês Lewis Hamilton, que esteve longe de acompanhar o ritmo de Russell nesta sexta.

Os pilotos voltam para a pista de Lusail no sábado (30) para a disputa da corrida sprint, às 11h. No mesmo dia, a sessão classificatória para a corrida principal será às 15h. No domingo (1), a largada está agendada para as 13h.

Confira o grid de largada da corrida sprint do GP do Catar:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min21s012

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min21s075

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s171

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min21s281

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s308

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s315

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min21s474

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s978

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min22s088

10º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min22s577

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min22s433

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min22s526

13º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min22s538

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min22s599

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min22s738

16º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min22s718

17º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min22s722

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s906

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s948

20º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min23s423

