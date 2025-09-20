A- A+

FÓRMULA 1 Norris reclama da estratégia e leva invertida de chefe da McLaren: "Faltou executar a volta" Agora o piloto terá de recuperar posições durante o GP do Azerbaijão, que será realizado no circuito de rua de Baku, a partir das 8h (horário de Brasília) deste domingo (21)

Quando o líder do Mundial de Pilotos, Oscar Piastri, errou a curva e chocou-se contra o muro a três minutos do fim do treino de classificação, Lando Norris, seu principal concorrente ao título, viu a chance de largar nas primeiras filas e ficar em uma posição muito mais confortável do que o companheiro de equipe.

O sétimo lugar no grid, porém, frustrou o piloto britânico, que largará apenas duas posições à frente de Piastri. Norris, que havia feito o melhor tempo em duas sessões de treinos livres, e registrado ótimas voltas na classificação, afirmou ter parecido um "perdedor" e culpou a estratégia da McLaren pelo desempenho ruim no Q3.

"Claro que eu gostaria de ter tido um resultado melhor nesse cenário, mas foi apenas uma decisão que não deu certo", lamentou Norris, insatisfeito por ter sido o primeiro a sair dos boxes para a volta rápida após a pista ser liberada. "Foi um erro da nossa parte sair primeiro do pitlane. Se houvesse uma bandeira amarela ou vermelha, teríamos parecido os heróis, mas agora eu meio que pareço o perdedor. Esse é o risco que se corre e o preço que se paga."

O chefe da McLaren, Andrea Stella, não gostou da explicação do piloto e tratou de explicar a decisão da equipe, responsabilizando Norris pela posição inesperada no grid. "Havia um pouco de pressão com o tempo e as bandeiras amarelas e, na nossa condição, era importante dar uma volta. No fim das contas, (a volta) não saiu tão boa quanto queríamos", disse Stella.

O engenheiro italiano se mostrou preocupado que outro piloto, que entrasse antes, provocasse a bandeira amarela a poucos minutos do fim, o que invalidaria os resultados seguintes - assim, Norris não marcaria tempo. "Sair em primeiro na pista dá a segurança em relação às bandeiras amarelas e é possível controlar o aquecimento dos pneus. Era a decisão correta, foi mais uma questão de executar a volta", cutucou o chefe.

Agora Norris, que está 31 pontos atrás de Piastri no Mundial (324 a 293), terá de recuperar posições durante o GP do Azerbaijão, 17ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que será realizado no circuito de rua de Baku, a partir das 8h (horário de Brasília) deste domingo.

