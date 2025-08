Norris vence GP da Hungria de F1 em nova dobradinha da McLaren; Bortoleto é 6º

A- A+

O britânico Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (3), no circuito de Hungaroring, chegando à frente de seu companheiro de McLaren e rival pela liderança do Mundial de pilotos, o australiano Osca Piastri.

Graças à vitória, e à quarta dobradinha consecutiva da McLaren, Norris soma agora 275 pontos no campeonato, contra 284 de Piastri.

O também britânico George Russell (Mercedes) completou o pódio, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largou da pole position e liderou boa parte da corrida, acabou em quarto. O quinto foi o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que largou da sétima posição, terminou a corrida em sexto e conseguiu seu melhor resultado em sua temporada de estreia na F1.

Esta é a terceira vez que Bortoleto termina na zona de pontuação (entre os dez primeiros) no ano, depois do oitavo lugar no GP da Áustria, há pouco mais de um mês, e da nona colocação na etapa da Bélgica, na semana passada.

Com o resultado na Hungria, o brasileiro de 20 anos soma oito pontos na classificação e chega a 14, ficando na 17ª posição do Mundial de pilotos.

Classificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h35:21.231

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +0.698

3. George Russell (GBR/Mercedes) +21.916

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +42.560

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +59.040

6. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +1:06.169

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:08.174

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1:09.451

9. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1:12.645

10. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1 volta

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +1 volta

13. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +1 volta

14. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta

15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1 volta

17. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +1 volta

18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +1 volta

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

- Abandonos:

Oliver Bearman (GBR/Haas): problema mecânico na 50ª volta



