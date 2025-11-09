A- A+

Automobilismo Norris vence GP do Brasil e aumenta vantagem na liderança do Mundial de F1; Bortoleto abandona Restando apenas três corridas para o fim da temporada, Norris, Piastri e Verstappen ainda brigam ponto a ponto pelo título

Lando Norris, da McLaren, completou um fim de semana impecável neste domingo (9) ao vencer o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e ampliar sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos, apesar da fenomenal corrida do tetracampeão mundial Max Verstappen.

Norris, de 25 anos, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no circuito de Interlagos, em São Paulo, à frente do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que terminou em segundo, e de Verstappen, da Red Bull, que chegou em terceiro após largar dos boxes devido a alterações em seu carro, depois de uma sessão de classificação decepcionante no sábado.

O piloto brasileiro Gabriel Botoleto (Sauber) abandonou a prova ainda na primeira volta após tocar em Lance Stroll (Aston Martin) e perder o controle do carro.

Com três corridas restantes na temporada, Norris tem 390 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, vem logo atrás com 366 após terminar em quinto neste domingo, e Verstappen tem 341.

A próxima corrida no calendário da F1 será o Grande Prêmio de Las Vegas, em 23 de novembro.

