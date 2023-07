Craque da Noruega, Ada Hegerberg é substituída segundos antes da partida contra Suíça; entenda

A- A+

Quando tudo estava pronto para rolar a bola na partida entre Noruega e Suíça, a craque norueguesa Ada Hegerberg foi substituída após a execução dos hinos nacionais. A atacante sentiu dores na virilha poucos segundos antes do início do duelo europeu.

Hegerberg estava entre as titulares da Noruega e chegou a perfilar durante o hino do seu país. Porém, num pique de aquecimento antes da apito inicial ela sentiu as dores e deixou o gramado em direção ao vestiário. Sophie Román Haug substituiu a titular.

"Atualização de Trygve Hunemo, médico da seleção nacional: Ada Hegerberg sentiu dores na virilha no último sprint durante o aquecimento", informou o perfil oficial norueguês.

Oppdatering fra landslagslege Trygve Hunemo: Ada Hegerberg fikk en kjenning i lysken på siste sprint under oppvarmingen. — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 25, 2023

O desfalque de Ada Hegerberg foi sentido pela Noruega, que apenas empatou em 0 a 0 e está numa situação complicada no grupo A da Copa do Mundo feminina.

Ada tem 28 anos e é a principal jogadora da Noruega. Ela recebeu o prêmio da Bola de Ouro no ano de 2018 e tem no currículo pelo Lyon oito títulos do Campeonato Francês e seis da Liga dos Campeões.

Veja também

Amistoso Com Cristiano Ronaldo em campo e Neymar no banco, PSG e Al-Nassr empatam sem gols em amistoso