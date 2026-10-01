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Futebol Noruega de Haaland perde para País de Gales e se complica na Liga das Nações Tudo começou bem para os noruegueses, que abriram o placar com o gol de Oscar Bobb aos dez minutos, mas os galeses empataram com Daniel James (38') ainda nates do intervalo

A situação da Noruega no Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa ficou mais complicada após a derrota por 2 a 1 para o País de Gales nesta quinta-feira (1º), pela terceira rodada, em um jogo no qual a equipe escandinava ficou com dez homens durante todo o segundo tempo.

Tudo começou bem para os noruegueses, que abriram o placar com o gol de Oscar Bobb aos dez minutos, mas os galeses empataram com Daniel James (38') ainda nates do intervalo.

Logo no início do segundo tempo, Torbjorn Heggem (46') foi expulso com cartão vermelho direto ao matar um ataque promissor adversário com falta.

Dois minutos depois, Neco Williams (48') marcou o gol da vitória dos galeses, que conseguiram segurar o resultado aproveitando a superioridade numérica.

Com a derrota, a Noruega fica com os mesmos três pontos que País de Gales e Dinamarca, que no outro jogo da rodada foi derrotada em casa por 4 a 2 por Portugal, líder da chave com nove pontos e 100% de aproveitamento até aqui.

Haaland passou em branco na partida, depois de ter sido o destaque das duas rodadas anteriores, marcando duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca e, em seguida, fazendo o único gol norueguês na derrota em casa por 2 a 1 contra Portugal.

A Noruega fará sua quarta e última partida desta data Fifa no próximo domingo, no Porto, contra a seleção portuguesa, enquanto o País de Gales receberá a Dinamarca no mesmo dia, novamente em Cardiff.

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