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Futebol Internacional Noruega pede renúncia imediata de Infantino e amplia pressão sobre presidente da Fifa Primeira federação nacional a defender publicamente a saída do dirigente, entidade enviará carta oficial e apresentará nova denúncia ao Comitê de Ética da Fifa

A crise política envolvendo Gianni Infantino ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) tornou-se a primeira associação nacional filiada à Fifa a defender publicamente a renúncia imediata do presidente da entidade, afirmando que a confiança em sua liderança foi definitivamente rompida.

A decisão ocorre poucos dias após o fracasso do projeto FIFA Forward Enterprise, que previa a venda de participações comerciais da Copa do Mundo a investidores privados e acabou sendo retirado diante da forte reação de diversas federações.

Segundo a NFF, uma carta oficial solicitando a saída de Infantino será enviada à Fifa na próxima semana.

A presidente da federação, Lise Klaveness, afirmou que a sucessão de controvérsias tornou insustentável a permanência do dirigente no comando do futebol mundial.

— Decidimos que não há mais confiança em Infantino. A situação piora a cada ano. A confiança acabou para nós e não há volta para ele — disse Klaveness ao The Guardian.

A dirigente acrescentou que o futebol internacional atravessa um momento de forte divisão institucional e defendeu uma mudança de comando para permitir a reconstrução das relações entre as associações nacionais.

— Vivemos uma cooperação global muito polarizada. Vamos pedir sua renúncia imediata para que a comunidade do futebol possa olhar para o futuro e voltar a cooperar.

Nova denúncia ao Comitê de Ética

Além do pedido de renúncia, a Noruega confirmou que apresentará uma nova representação ao Comitê de Ética da Fifa. A denúncia reunirá três episódios recentes que, na avaliação da entidade, colocam em xeque a governança da organização.

Entre eles estão a tentativa de criação do FIFA Forward Enterprise, a concessão do chamado "Prêmio da Paz" da Fifa ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a condução do caso envolvendo o atacante Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026, quando a suspensão do jogador foi revista após pressão política.

Klaveness afirmou ainda que pretende buscar apoio de outras federações para fortalecer a iniciativa.

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