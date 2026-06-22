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Futebol Noruega supera Senegal com dois gols do artilheiro Haaland e vai ao mata-mata Atacante chegou ao quarto gol no Mundial, empatando com Mbappé e ficando um atrás de Messi

A briga pela artilharia da Copa do Mundo não se limita ao duelo entre Messi e Mbappé, finalistas da edição de 2022 com título hermano. Máquina de fazer gols da Noruega, Haaland repetiu a estreia e, com mais duas bolas nas redes, está na cola do argentino (5 a 4) e igualado ao francês. Com o triunfo por 3 a 2 no MetLife Stadium, em East Rutheford, a seleção viking cumpriu a meta de chegar ao mata-mata com uma rodada de antecedência. Mas acabou perdendo a liderança do Grupo I pelo gol sofrido nos acréscimos.

Por causa do triunfo por vantagem mínima, a Noruega não cumpriu sua dupla missão na partida e agora foi ultrapassada pela França no saldo de gols (5 a 4) e chegando à rodada final tendo de ganhar dos franceses se quiser avançar em primeiro. Ambas ganharam duas vezes e somam seis pontos.

Responsável pela abertura do placar, Petersen dificilmente entraria na partida. Titular absoluto na lateral-direita, Ryerson sentiu uma lesão muscular logo no início e teve de dar lugar ao companheiro. Saiu cabisbaixo, triste e sob aplausos da torcida. Do banco de reservas, já fazendo tratamento com gelo, o dono da posição viu seu substituto aproveitar falha de Koulibaly para bater forte e superar o goleiro Mendy, até então o destaque de Senegal.

Após o intervalo, o irritado Haaland, enfim, sorriu. Em dose dupla. O artilheiro ampliou, viu Senegal assustar ao descontar para 2 a 1, mas lodo depois ampliou. Agora são 59 gols do camisa 9 em 52 jogos pela Noruega, 19 apenas nas últimas 11 jornadas com o manto viking. Novo gol no fim de Saar, porém, estragou uma noite perfeita.

COMO FICA O GRUPO I?

Com a vitória por 3 a 2, a Noruega igualou os seis pontos da França, mas fica atrás no saldo de gols (5 a 4). Iraquianos e senegaleses, zerados, se encaram sonhando com um terceiro lugar.

ÚLTIMA RODADA DE CLASSIFICAÇÃO

A jornada decisiva do Grupo I está agendada para sexta-feira (dia 26). Com o aguardado confronto de líderes pelo topo da chave e dos piores precisando desencantar. França e Noruega se encaram no Gillette Stadium, em Foxborough, em Boston, enquanto Senegal e Iraque duelam no BMO Field, em Toronto.

PRESSÃO NORUEGUESA E VANTAGEM NO PLACAR

Em decorrência do protocolo climático aplicado no jogo da rival França - ganhava por 1 a 0 na Filadélfia -, paralisado por quase duas horas, a Noruega entrou em campo sem saber quantos gols teria de fazer diante da boa seleção de Senegal para manter a liderança isolada da chave e poder jogar pelo empate na rodada final do Grupo I com a rival europeia.

De certo, a ambição de desbancar os senegaleses por vaga antecipada ao mata-mata que reduziria bastante a pressão na jornada decisiva agendada para sexta-feira. E a apresentação da estreia, com goleada sobre o Iraque (4 a 1), servia de inspiração por nova festa viking. A questão era saber se a chuva que também castigou Nova Jersey não atrapalharia.

O brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitou o início da partida e lá foi a Noruega ao ataque, em pressão inicial gigantesca com sequência de escanteios. Com somente dois minutos, Mendy fez milagre ao defender a cabeçada de Ajer na pequena área com os pés. O jogo aéreo era arma viking. Pelo chão, Odegaard mandou na torcida a oportunidade clara.

Senegal demonstrava, por outro lado, que não seria apenas um coadjuvante e, com marcava alta, também arriscava suas jogadas, muitas passando pelos pés do ídolo Sadio Mané, deixando o embate agradável.

Organizada e bem posicionada, a defesa de Senegal rapidamente neutralizou as jogadas ofensivas da Noruega. O reflexo do jogo eram as reclamações de Haaland com o time - já sabiam da folgada vantagem francesa de 3 a 0. Uma bolada em suas costas em tentativa de lançamento comprovava a apresentação ruim e deixava o artilheiro cada vez mais irritado.

Haaland resolveu buscar mais as jogadas e, em lance de papéis invertidos, deu lindo passe para Odegaard se consagrar. O meia, porém, bateu para nova defesa estilosa de Mendy. E lamentou o desperdício raro.

Um corte errado do experiente Koulibaly, já na reta final da etapa, acabou dando alívio aos europeus. O zagueiro tentou aliviar e mandou nos pés de Petersen, que havia entrado no decorrer da etapa e fez 1 a 0. Antes da pausa, Mendy foi quem errou no domínio da bola recuada, deixando para Haaland bater na trave. Se redimiu a seguir defendendo cabeçada linda do camisa 9

GOLS DE HAALAND E LIDERANÇA NORUEGUESA

Os gols perdidos na reta final que faziam falta à Noruega parecem ter deixado Haaland ainda mais com "fome" na partida. E bastou um ataque para o centroavante deixar sua marca. Logo aos dois minutos, recebeu de Odegaard e não desperdiçou. As caretas da etapa inicial finalmente foram trocadas por um sorriso.

Senegal não se abateu a após trocas de passes, Sarr diminuiu recebendo linda assistência de Sadio Mané. Mas do outro lado havia o espetacular Haaland, que voltou às redes logo depois e saiu celebrando com enorme marra.

No desespero, Senegal fez todas as trocas e se lançou ao ataque de maneira desorganizada. Tentando ao menos mais um gol, quase diminuiu em bicicleta errada de Ismaila Sarr. O atacante acertou o pé aos 47. Momentos antes, Bobb teve finalização cortada em cima da linha no que seria gol de alivio norueguês.

FICHA TÉCNICA

NORUEGA 3 X 2 SENEGAL

NORUEGA - Nyland; Ryerson (Pedersen), Ajer, Heggem (Ostigaard)e Wolfe; Berge, Aursnes (Berg) e Odegaard; Nusa (Schjeiderup), Sorloth (Bobb) e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

SENEGAL - Mendy (Diaw); Diatta, Koulibaly (Pape Sarr), Niakhaté e Diouf (Jakobs); Camara (Ciss), Gana Guèye e Pape Guèye (Mbaye); Ismaila Sarr, Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw

GOLS - Petersen, aos 42 minutos do primeiro tempo; Haaland, aos dois, Ismaila Sarr, aos 7, Haaland, aos 12, e Ismaila Sarr, aos 47 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (BRA).

PÚBLICO - 80.663 presentes.

LOCAL - MetLife Stadium, em East Rutheford, Nova Jersey.

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