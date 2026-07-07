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COPA DO MUNDO Noruega tem surto de gripe após eliminar o Brasil e antes de enfrentar a Inglaterra na Copa O cenário foi confirmado pelo técnico Stale Solbakken, que revelou que atletas e integrantes da comissão técnica apresentaram sintomas como tosse, rouquidão e até febre

Após eliminar o Brasil no último domingo, pelas oitavas de final, a seleção norueguesa confirmou, nesta terça-feira, um surto de doença com sintomas gripais às vésperas do duelo decisivo contra a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo.



O cenário foi confirmado pelo técnico Stale Solbakken, que revelou que atletas e integrantes da comissão técnica apresentaram sintomas como tosse, rouquidão e até febre. No entanto, ele afirmou que a situação vem evoluindo positivamente e comentou o caso de Jorgen Strand Larsen. "Na verdade, apenas Jorgen teve febre, embora tenha havido alguma tosse e rouquidão aqui e ali", afirmou.





Além de Strand Larsen, que perdeu alguns treinos, segundo o jornal norueguês Dagbladet, outros atletas e membros da comissão também apresentaram sintomas. Marcus Holmgren Pedersen, por exemplo, ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Brasil. O próprio Solbakken foi visto tossindo durante uma coletiva de imprensa.



Os membros da comissão técnica da Noruega atribuem a situação às longas viagens, ao uso constante de ar-condicionado e às condições climáticas durante a competição. Os noruegueses também foram vistos usando coletes de resfriamento para lidar com as altas temperaturas.



Noruega e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. Os noruegueses chegam às quartas de final após eliminarem o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. Já a Inglaterra garantiu a classificação ao vencer o anfitrião México por 3 a 2.

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