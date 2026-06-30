Noruega vence Costa do Marfim e vai enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa
Após um jogo muito brigado, Haaland teve poucas oportunidades, mas decidiu no final do segundo tempo
A Noruega enfrentará o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira em jogo de pouca técnica em Arlington, nos Estados Unidos.
Com coletivos frágeis, a partida teve mais destaques individuais, que destoaram e marcaram golaços para os dois lados Até que Haaland decidiu aos 40 minutos do segundo tempo, com uma bola que procurou o artilheiro sozinho na área. Foi o quinto dele neste Mundial.
Os dois times mostraram intensidade, mas dificuldade em finalizar. A disputa física prevaleceu. Nenhum foi melhor técnica ou taticamente em relação ao Japão, tanto na derrota para o Brasil quanto em outros jogos dos japoneses na Copa do Mundo.
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O jogo
Ainda que Haaland tenha feito o gol da classificação, o melhor jogador da Noruega foi Antonio Nusa, enquanto ele esteve em campo. O ponta tem bom drible, velocidade e mostrou bela capacidade de finalização.
Nusa joga pela esquerda e pode ser um problema para Danilo. Haaland terá marcação de dois zagueiros de mesmo nível de futebol que ele, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Se a defesa funcionar, é difícil imaginar que o Brasil tenha grandes problemas contra a Noruega.
Além de não ser melhor que o Japão, a seleção europeia não fica atrás de Marrocos, com quem a seleção brasileira buscou um empate na estreia. Pode pesar o tabu de o Brasil nunca tê-los vencido em quatro confrontos (duas derrotas e dois empates).
O cronômetro tinha menos de três minutos quando Haaland recebeu a primeira bola na área. Foi uma cabeçada fraca em cima da defesa marfinense. Para quase nada serviu o lance, a não ser ilustrar que a Noruega era quem tentava as primeiras ações, com retenção da posse de bola, contra uma Costa do Marfim que tentava pressionar sem ela.
A marcação marfinense encaixou no adversário, com a equipe tirando a posse da Noruega. Foi a vez deles de atacar. Com menos de 10 minutos, as duas seleções confirmavam a expectativa de um jogo equilibrado, mas não necessariamente de grande qualidade, já que eram repetidos os erros.
Não havia mudança em campo que afetasse o repertório da torcida norueguesa. O laranja estava presente no AT&T Stadium, mas o vermelho era dominante. Torcedores defendiam, com vozes, pulos e palmas, o gol de Orjan Nyland durante o primeiro tempo. A arquibancada conseguiu, por vezes, chamar mais atenção que um potencial lance perigoso.
Até pouco mais de meia hora de jogo, Costa do Marfim e Noruega não haviam finalizado em direção ao gol. Os chutes eram raros, quase como se houvesse receio dos times em concluir as jogadas. Os marfinenses demoravam a encontrar espaço quando atacavam. Os noruegueses, muitas vezes, tinham onde se infiltrar, mas não faziam a leitura correta da defesa adversária.
O marasmo foi quebrado por Antonio Nusa, aos 39 minutos. O habilidoso camisa 20 recebeu na ponta esquerda, balançou sobre a marcação e chutou colocado, fora do alcance de Yahia Fofana. Haaland quase ampliou pouco depois, mas pegou de raspão, e a defesa afastou. O camisa 9 fazia jogo ruim e estava era anulado pelos defensores rivais.
Na volta do intervalo, a Noruega parecia disposta a segurar o resultado magro e convidou a Costa do Marfim a atacar. Nyland defendeu um chute à queima-roupa de Nicolas Pépé. Outras chegadas paravam ainda nos defensores.
Em uma rara chegada norueguesa, a equipe conseguiu escanteio. A cobrança não mirou ninguém exatamente, mas no enrosco da área, sobrou a Heggem, sozinho, finalizar. O goleiro Fofana salvou quase em cima da linha.
O melhor momento marfinense foi brindado com o empate aos 28 minutos do segundo tempo. Amad Diallo, que havia entrado há menos de 15 minutos, tabelou com Pépé na direita, driblou um marcador e chutou forte para bater Nyland.
O time perdia chances e foi punido por isso. A Noruega escapou com Berg, que invadiu a área e tirou todo mundo do lance com apenas um toque. A bola aparecia sozinha na pequena área, com o goleiro já batido. Ali também estava Erling Haaland. Com um toque, o atacante marcou a presença na partida em que até estão estava apagado.
A Costa do Marfim foi para o tudo ou nada. Com o goleiro Fofana na área, o time buscava desesperadamente por cruzamentos.
A partida das oitavas de final entre Brasil e Noruega será no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford.
FICHA TÉCNICA
COSTA DO MARFIM 1 X 2 NORUEGA
COSTA DO MARFIM - Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou e Ghislain Konan (Bazoumana Touré); Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai (Amad Diallo) e Franck Kessié; Nicolas Pépé (Bafodé Diakité), Yan Diomandé (Evann Guessand) e Ange-Yoan Bonny (Elye Wahi). Técnico: Emerse Fae.
NORUEGA - Orjan Nyland; Marcus Pedersen (Fredrik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge e Martin Odegaard; Alexander Sorloth (Oscar Bobb), Antonio Nusa (Andreas Schjelderup) e Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
GOLS - Antonio Nusa, aos 39 minutos do primeiro tempo; Amad Diallo, aos 28, e Erling Haaland, aos 40 do segundo.
CARTÃO AMARELO - Antonio Nusa.
ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).
PÚBLICO - 69.675 presentes.
LOCAL - AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.