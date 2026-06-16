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Copa do Mundo Noruega vence Iraque com gols de Haaland Atacante do Manchester City precisou de apenas 45 minutos para marcar duas vezes

Não demorou muito para o Cometa Haaland escrever seu nome na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), o badalado centroavante do Manchester City fez dois gols e ajudou a Noruega a vencer o Iraque por 4x1, na estreia da seleção escandinava no Grupo I, em Boston.

Os primeiros 25 minutos, até o momento da pausa para hidratação, o confronto ficou marcado pelo equilíbrio, com a equipe iraquiana conseguindo igualar o duelo dentro de campo.

Mas logo após o momento em que o treinador norueguês Stale Solbakken pôde reunir seus comandados, o cenário mudou. Aos 29 minutos, Haaland mostrou o porquê ser um dos melhores centroavantes da atualidade, rompeu a marcação e estave presente para empurrar o cruzamento de Moller no segundo pau.

Se tem atacante decisivo do lado norueguês, o Iraque pode dizer o mesmo. Aos 39 minutos, Após boa jogada de Jasim e Al Ammari pelo lado esquerdo, um cruzamento na medida encontrou Aymen Hussein para cabecear e deixar tudo igual.

Mas a igualdade não durou muito e Haaland tratou de colocar os Vikings na frente novamente. Em um momento de descuido do goleiro Hachim, o camisa 9 conseguiu travar o chutão e direcionou a bola para o fundo das redes, desempatando o duelo.

O segundo tempo parecia imitar o primeiro e a igualdade era grande entre os times. Mais um vez, após a pausa, a Noruega encontrou seu gol. Haaland atraiu a atenção no escanteio, Odergaard levantou com precisão e Oestigaard cabeceou com força para ampliar aos 30 do tempo complementar.

Já nos acréscimos, Hussein marcou contra e a Noruega voltou a vencer uma partida na Copa do Mundo após 28 anos de espera. Agora buscam mais outro na próxima segunda-feira (22) contra Senegal. Já o Iraque tentará a recuperação contra a França, no mesmo dia.



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