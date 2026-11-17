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Futebol Noruega vence nos acréscimos e vai às quartas da Liga das Nações; Portugal derrota País de Gales Haaland converteu uma penalidade, seu segundo gol na partida, nos descontos (90+6') virando um jogo no qual os 'Vikings' chegaram a estar perdendo por 2 a 0

Um gol de pênalti de Erling Haaland, nos instantes finais, garantiu à Noruega a última vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Europa, na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca nesta terça-feira (17).

No mesmo grupo 4, Portugal avançou em primeiro lugar ao vencer o País de Gales por 3 a 2.

O implacável artilheiro do Manchester City converteu uma penalidade, seu segundo gol na partida, nos descontos (90+6') virando um jogo no qual os 'Vikings' chegaram a estar perdendo por 2 a 0.

Haaland havia iniciado a reação norueguesa aos 37 minutos, depois que os gols logo no início, marcados por Rasmus Hojlund (11') e Pierre-Emile Hojbjerg (14'), deram à Dinamarca uma vantagem expressiva diante de uma torcida entusiasmada.

Odegaard também decisivo

Para os donos da casa, que precisavam apenas de um empate para se classificar, a noite começou a se complicar quando Haaland diminuiu a vantagem, após uma falha grosseira do goleiro dinamarquês Mads Hermansen, que cedeu a bola para Martin Odegaard.

Foi o próprio capitão do Arsenal quem marcou o gol de empate da Noruega, a seis minutos do fim.

O desfecho eletrizante culminou no dramático gol da vitória, marcado por Haaland.

"Foi um dos anos mais malucos que já vivenciei no futebol", disse Haaland, provavelmente referindo-se ao desempenho de sua seleção, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo.

A Noruega acompanhará Portugal no sorteio que acontecerá na sexta-feira, em Nyon, às 8h00 (horário de Brasília).

Em Cardiff, Portugal garantiu a primeira colocação com sua primeira vitória na era pós-Cristiano Ronaldo, graças a um gol de muita categoria de Carlos Forbs, aos 70 minutos.

O gol definiu uma partida bastante movimentada, na qual o País de Gales, já fadado a terminar na última posição do grupo, apresentou um desempenho que não condizia com sua colocação na tabela.

A seleção britânica participará do play-off que definirá as últimas vagas de acesso e rebaixamento entre as Ligas A e B.

David Brooks (13') havia respondido rapidamente ao belo gol inicial de Bruno Fernandes (11') para Portugal, e a equipe galesa virou o placar por meio de Sorba Thomas antes do intervalo (40').

Mas Pedro Neto, que mais tarde foi expulso após receber dois cartões amarelos em sequência (72' e 74'), empatou quase imediatamente, e Forbs decidiu o equilibrado duelo, garantindo Portugal como cabeça de chave no sorteio.

O jovem ponta-direita do Club Brugge, com o mítico número 7 de Cristiano Ronaldo nas costas, imprimiu uma aceleração letal sobre um defensor e abriu caminho na área antes de desferir um chute rasteiro.

"É um sentimento especial, não vou esquecer o dia de hoje. O mais importante é que conseguimos vencer. Precisávamos do gol para acalmar a situação e foi exatamente o que aconteceu: eu marquei", destacou Forbs.

Renovação de imagem sem CR7

Com essa vitória, a equipe portuguesa recupera sua imagem, três dias após a dura derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, em Braga, o primeiro jogo desde o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção.

Além de Portugal, França, Inglaterra e Alemanha estarão no pote dos primeiros colocados de seus grupos. A campeã mundial Espanha, juntamente com Noruega, Países Baixos e Bélgica, estarão no outro pote.

Nas partidas das outras categorias, o destaque foi para a Irlanda do Norte, que ascende pela primeira vez à Liga A — a primeira divisão — depois que um chute potente de Justin Devenny garantiu ao seu time o empate de que precisava contra a Hungria, em Budapeste.

Devenny, que atua pelo Stoke City, da segunda divisão inglesa, acertou um belo disparo aos 65 minutos, no estádio Ferenc Puskás, definindo o placar final em 1 a 1 e assegurando o segundo acesso consecutivo para a equipe comandada por Michael O'Neill.

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