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Futebol Noruega x Inglaterra: confira detalhes sobre jogo pelas quartas de final da Copa do Mundo Europeus apostam nos artilheiros Harry Kane e Haaland de olho em vaga na semifinal

Em uma Copa do Mundo marcada pelo brilho de diversos protagonistas espalhados pelas seleções que chegaram entre as oito melhores, Noruega e Inglaterra possuem nomes que disputam não somente a artilharia do Mundial como também o troféu de melhor do Mundial. No duelo entre os europeus, neste sábado (11), em Miami, pelas quartas de final, será impossível não pensar que todos os olhares estarão em Erling Haaland e Harry Kane.

Protagonistas

Quem viu Haaland marcar dois gols na vitória da Noruega por 2x1 diante do Brasil, nas oitavas de final, sabe que o centroavante tem o potencial de desbancar outro campeão mundial. Os números do norueguês de 1,95m e apenas 25 anos são impressionantes. São 425 participações diretas em gols em 434 jogos, com 359 bolas na rede e 66 assistências.

Na Noruega, Haaland tem 60 gols em 53 jogos, sendo o maior artilheiro da história da seleção. Na Copa, ele já balançou as redes sete vezes, ficando atrás somente de Messi, da Argentina, e Mbappé, da França, ambos com oito.

"É muito especial porque eu jogo na Inglaterra, nasci na Inglaterra e vou jogar contra companheiros de time, então vou me sentir um pouco desconfortável", admitiu Haaland.

Para tentar anular Haaland, a Inglaterra aposta no zagueiro Dan Burn, de 2,01m. O defensor pode ser o escolhido para reforçar a defesa, que não terá o lateral-direito Quansah, expulso nas oitavas de final, contra o México.

Se a Noruega tem Haaland, a Inglaterra tem Harry Kane. Autor de seis gols na Copa, o centroavante está próximo de se tornar o jogador inglês com mais gols em jogos eliminatórios na competição. Já são seis, empatado com Gary Lineker, que defendeu o país nas edições de 1986 e 1990.

Na temporada, pelo Bayern de Munique, Harry Kane marcou 61 gols em 51 jogos. Além do faro de artilheiro, o craque inglês também se destaca pela contribuição na construção das jogadas, tendo uma assistência no Mundial.

Coadjuvantes

Haaland e Kane contam com coadjuvantes de luxo que podem ajudá-los a seguir sonhando com o título mundial. Na Inglaterra, Jude Bellingham mostrou que também é decisivo ao marcar dois gols diante do México, nas oitavas. Na Noruega, Odegaard é o cérebro dos vikings, ajudando a municiar o setor ofensivo da equipe.

Na história, Inglaterra e Noruega já se enfrentaram 12 vezes. São sete vitórias inglesas, três empates e dois triunfos noruegueses. O confronto mais recente foi em 2014, em um amistoso vencido por 1x0 pelos campeões mundiais de 1966, com gol de Wayne Rooney.

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