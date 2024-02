Nos Aflitos, Clássico dos Clássicos agita rodada final da primeira fase do Pernambucano

A- A+

A tríade dos clássicos envolvendo o Trio de Ferro do Recife estará completa hoje. Depois do Clássico das Multidões e do Clássico das Emoções, chegou a hora do Clássico dos Clássicos. Neste sábado (24), o Náutico recebe o Sport, nos Aflitos, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. Ambos já estão classificados para o mata-mata. O Leão, líder e sem risco de perder o topo, avançou diretamente para as semifinais. O Timbu, em terceiro, com 17, ainda busca pular a etapa das quartas e também se garantir entre os quatro melhores, conquistando antecipadamente um lugar na Copa do Brasil em 2025.



Para não correr o risco de viver a mesma frustração do ano passado, quando foi eliminado nas quartas de final pelo Salgueiro, nos Aflitos, ficando fora da reta final do Estadual e do mata-mata nacional deste ano, o Náutico quer terminar a primeira fase na vice-liderança. Para isso, além de vencer o Sport, precisa torcer para o Retrô, vice-líder com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, não derrotar o Flamengo de Arcoverde, no Arruda.



Caso empate, o Náutico só ficará com o segundo lugar se a Fênix for derrotada e se o Santa Cruz (quarto, com 16) não ganhar do Central, no Lacerdão. “A nossa casa estará lotada e com a ajuda do nosso torcedor podemos fazer uma grande partida. Sabemos da importância da vitória para o clube e para os jogadores. Clássico se joga e fala pouco”, afirmou o zagueiro Rafael Vaz.



Jejum em jogo



A última vitória do Náutico diante do Sport foi em 2020, pela Copa do Nordeste. Nos Aflitos, com gols de Ronaldo Alves e Jean Carlos, a equipe venceu por 2x0. De lá para cá, foram cinco derrotas e quatro empates. O maior jejum em Clássico dos Clássicos no século.

Leão em boa fase

Fora das quatro linhas, o Sport vive momento conturbado. Após o atentado praticado por integrantes de uma uniformizada do clube ao ônibus do Fortaleza, no meio de semana, o STJD puniu o Leão na sexta-feira. Em jogos organizados pela CBF, o clube pernambucano terá que jogar com portões fechados quando for mandante e, na condição de visitante, não terá o apoio dos rubro-negros em duelo realizados em outros estados do País.

Dentro de campo, contudo, o elenco está focado. Após ser superior ao Fortaleza no empate em 1x1, pela Copa do Nordeste, o Leão chega com a moral elevada para encarar o Náutico. Inclusive, já com a classificação à semifinal do Pernambucano garantida, Mariano Soso pode se dar ao luxo de escalar um time alternativo diante do Timbu. Principalmente porque, na quarta-feira, o Rubro-negro tem duelo válido pela Copa do Brasil, perante o Trem-AP, fora de casa.

Ficha técnica



Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Luiz Paulo; Lorran (Marco Antônio), Marcos Júnior e Patrick Allan; Júlio César, Evandro e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal



Sport

Caíque França (Thiago Couto); Lucas Ramon, Alisson Cassiano, Renzo e Riquelme; Fabinho, Fábio Matheus e Pedro Vilhena; Arthur Caíke (Lucas Lima), Títi Ortiz e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Paulo Belence. Assistentes: José Romão e Humberto Martins

Transmissão: TV Globo

