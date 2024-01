A- A+

Náutico Nos Aflitos, Náutico faz amistoso com o Campinense, neste sábado (6) Teste será o último antes da estreia no Estadual diante do Flamengo de Arcoverde

Depois de enfrentar o time sub-20 em jogo-treino, o Náutico terá mais um amistoso visando o início da temporada. Neste sábado (6), o Timbu vai encarar o Campinense, às 16h, nos Aflitos. A atividade será aberta à imprensa.

A ideia inicial do Náutico era realizar um amistoso contra um dos times que vão disputar o Campeonato Pernambucano. No entanto, o duelo com os paraibanos servirá para o técnico Allan Aal fazer os últimos ajustes para o início do Estadual.

O Náutico tem estreia marcada no Pernambucano para o próximo dia 14, um domingo. Na ocasião, vai encarar o Flamengo de Arcoverde, às 16h, nos Aflitos.

Veja também

