NÁUTICO Nos Aflitos, Náutico recebe o Ceará com foco em seguir líder do Grupo B da Copa do Nordeste Partida acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30

Mais um compromisso alvirrubro. O Náutico entra em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30, nos Aflitos, para enfrentar o Ceará pela terceira rodada da Copa do Nordeste.



Atual líder do Grupo B, com três pontos, o Timbu tenta, com a ajuda dos seus torcedores, chegar a mais um triunfo no campeonato. Já o Vozão, atual quarto colocado do Grupo A, com quatro pontos e invicto até o momento, com uma vitória e um empate, vai em busca de mais um resultado positivo.

A temporada do Náutico vem sendo proveitosa até o momento. No Campeonato Pernambucano, a equipe segue invicta, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos disputados. O Timbu também ocupa a segunda posição da tabela, com 17 pontos, atrás apenas do Sport, líder com 18 pontos.

A única derrota da equipe sob o comando de Allan Aal na temporada, no entanto, foi justamente na estreia da Copa do Nordeste, ao ser batido pelo Botafogo-PB por 1 a 0. Ainda assim, na segunda rodada, a recuperação veio, diante do Maranhão, no último sábado (10), em triunfo por 3 a 1.

Confiança alvirrubra

Um destaque da última vitória foi o atacante uruguaio Leandro Barcia, que marcou seu primeiro gol pelo Timbu. Para a partida de logo mais, o atleta, que deve começar novamente na equipe titular, espera um jogo "muito disputado" para o Náutico, mas também confia no trabalho do treinador para que a vitória venha.

"É um time muito bom. Muito qualificado. Eu até conheço mitos jogadores uruguaios do time, que são o centroavante Facundo Barceló e o Facundo Castro, que joga pelo lado. Conheço eles muito bem e que já joguei com eles, têm muita qualidade. São um time grande, mas nós também. Acho que vai ser um jogo muito bom, muito disputado. A gente está na liderança por conta dos gols, mas temos que vencer para continuar somando pontos", explicou.

O único desfalque alvirrubro para a partida deve ser o volante Igor Pereira, que deixou o campo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Maranhão após sofrer uma pancada dura no joelho. Para além disso, há ainda dúvida na lateral esquerda, já que o titular da equipe, Luiz Paulo, deve retornar após ser poupado no último jogo. Ainda assim, Diego Matos, seu substituto, jogou bem na última partida e pode seguir entre os 11 iniciais.

O zagueiro Rafael Vaz e o volante Marcos Júnior, que também foram poupados na última rodada, também devem voltar, caso tenham se recuperado do desgaste muscular.



Precaução alvinegra

Para o Ceará, do técnico Vagner Mancini, apesar da importância dos três pontos, a expectativa é de que o time, por precaução, entre em campo com uma escalação alternativa. O motivo disso é a preparação para o clássico do próximo domingo (18) contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. Assim, alguns atletas que estavam na reserva devem ganhar uma oportunidade.



Ficha técnica:

Náutico: Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis e Diego Matos; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Leandro Barcia, Júlio César e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

Ceará: Richard; Jonathan, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, Steven e Léo Rafael; Janderson, Saulo Mineiro e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araújo da Silva (MA); Rafael Costa Pinheiro (MA); Hugo Soares Dias (PE)

Onde assistir: SBT, DAZN e Nosso Futebol.



