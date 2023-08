A- A+

Futebol Nos Aflitos, Náutico recebe São Bernardo em busca de vaga no quadrangular da Série C Timbu é o nono colocado do torneio, com 26 pontos, e precisa vencer para manter vivo o sonho do acesso; jogo terá recorde de público dos alvirrubros em 2023

Dois terços, em termos de fração. Em porcentagem, 66,6%. O mês de agosto, o oitavo dos 12 de um ano, encerra um ciclo. Na Série C do Campeonato Brasileiro, ele marca o término da primeira fase, em preparação para o início do quadrangular, que começa em setembro. Mas a matemática ficará incompleta para 12 dos 20 clubes da competição, que não estarão na etapa seguinte. Para os oito restantes, a contagem continua. É dentro desse grupo que o Náutico deseja estar. Neste sábado (26), nos Aflitos, o Timbu recebe o São Bernardo-SP. Precisa vencer para terminar no G8 e seguir vivo na competição. Caso contrário, a temporada encerra aqui. Sem um resultado inteiro. Sem os 100%. Sem o acesso.

O jogo terá o recorde de público nos Aflitos em 2023, superando os 15.323 torcedores presentes no jogo contra o CSA. Apoio que será fundamental para o Náutico vencer, após cinco partidas sem triunfos, sendo duas delas em casa, em empates sem gols. "Já joguei com os Aflitos lotado e com a Arena de Pernambuco também. A torcida faz com que a gente fique cada vez mais confortável. O apoio deles faz total diferença”, afirmou Bryan, que deve ser mantido na lateral esquerda. . Apoio que será fundamental para o Náutico vencer, após cinco partidas sem triunfos, sendo duas delas em casa, em empates sem gols. "Já joguei com os Aflitos lotado e com a Arena de Pernambuco também. A torcida faz com que a gente fique cada vez mais confortável. O apoio deles faz total diferença”, afirmou Bryan, que deve ser mantido na lateral esquerda.

Desde 2018 no Náutico, o jogador de 27 anos é um dos mais antigos no elenco, integrando o grupo que lutou pela subida de divisão em 2021 e que terminou rebaixado em 2022. Nesse período, conviveu com lesões graves no joelho. Nos últimos dois anos, atuou em apenas 10 partidas. Ainda assim, criou uma identificação forte com o Timbu.



“(O acesso) representaria demais para mim porque o Náutico é um clube que me acolheu, que eu tenho um carinho enorme. Foi nesta cidade (Recife) que eu construí a minha família. Então, representa tudo. A identificação que eu tenho pelo clube e pelos funcionários é fora da curva. Conquistar um acesso aqui vai ser algo sensacional, que vai ficar marcado na minha vida, na minha história. Vou buscar isso com todas as minhas forças”, apontou.

O Náutico é o nono da Série C, com 26 pontos. O São Bernardo é oitavo, com 28. Esse será o segundo encontro entre os clubes na história. O primeiro foi em março deste ano, pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Primeiro de Maio, com os pernambucanos ganhando por 1x0 e eliminando os paulistas.



Para o jogo, o técnico Bruno Pivetti deve manter a base que atuou no empate em 2x2 com o Brusque, na rodada passada. A única mudança confirmada é o retorno do goleiro Vagner, na vaga de Gabriel Leite. Também há possibilidade de troca no ataque, com Maxwell ganhando o lugar de Berguinho. O Timbu, vale salientar, vai estrear o novo terceiro uniforme, da cor vermelha.



Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Richardson e Bryan; Jean Mangabeira, Souza e Eduardo; Maxwell, Paul Villero e Ribamar. Técnico: Bruno Pivetti



São Bernardo

Alex Alves; Alex Reinaldo, Matheus Salustiano, Hélder, Bruno Azevedo e Arthur Henrique; Romisson, Rodrigo Souza e Matheus Oliveira; João Carlos e Luiz Felipe. Técnico: Márcio Zanardi

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-FIFA). Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol



