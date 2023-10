A- A+

Libertadores Nos pênaltis, Boca Juniors elimina Palmeiras e será o adversário do Flu na final da Libertadores Time argentino contou com brilho do goleiro Romero para chegar à decisão continental

Quatro anos depois, a final da Libertadores da América será entre um clube brasileiro e um argentino. Na noite desta quinta-feira (5), após empate em 1x1 no tempo regulamentar, o Boca Juniors derrotou o Palmeiras nos pênaltis, por 4x2, no Allianz Parque, e será o adversário do Fluminense, no dia 04 de novembro, no Maracanã. A equipe de Buenos Aires buscará o seu sétimo título da competição continental.

Para surpreender o Palmeiras, o Boca seguiu à risca o manual das equipes que não são favoritas em jogos decisivos: se fechou e jogou no contra-ataque. A equipe paulista chegou a atingir 80% da posse de bola durante a etapa inicial, mas não conseguiu traduzir a superioridade em pressão. Gabriel Menino, duas vezes, até tentou de longe, mas as finalizações não levaram perigo à meta de Romero.

A equipe argentina, por sua vez, na primeira e única investida, silenciou o Allianz Parque. Em subida pela esquerda, Merentiel aproveitou erro da defesa palmeirense, ganhou de Gustavo Gómez na velocidade e cruzou para Cavani mandar de carrinho para o fundo das redes, aos 22 minutos. Sem inspiração, o Palmeiras criou duas oportunidades com Rony, mas sem sucesso.

Buscando dar intensidade ao time, Abel Ferreira voltou do intervalo com Endrick e Kevin, nas vagas de Arthur e Marcos Rocha, respectivamente. Com mais velocidade no ataque, o Palmeiras passou a ser mais agressivo e a assustar os argentinos.

Com a pressão alviverde, Romero foi se destacando na meta xeneize, mas viu o companheiro Rojo complicar a vida da equipe. O defensor foi expulso, após cometer falta em Kevin e receber o segundo amarelo, aos 21 minutos. Inflamado pela torcida, o Palmeiras não demorou a igualar o marcador. Aos 27, Piquerez chutou firme, de longe, para manter viva a esperança do torcedor palmeirense.

Em reta final de ataque contra defesa, Rony quase fez um gol antológico para dar a classificação ao Palmeiras no tempo normal. Nos acréscimos, Luís Guilherme cruzou da direita e o camisa 10 emendou uma bela bicicleta, parando em grande defesa de Romero.

Romero brilha nos pênaltis

Após o resultado de igualdade no tempo regulamentar, Romero voltou a se destacar para levar o Boca à final da Libertadores. O arqueiro defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez, contribuindo para a classificação argentina. Cavani desperdiçou a penalidade pelo lado visitante.

