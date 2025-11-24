Seg, 24 de Novembro

Futebol

Nos pênaltis, Brasil é eliminado por Portugal na Copa do Mundo sub-17

Brasileiros ficaram no 0x0 no tempo normal. Na penalidades, os portugueses venceram por 6x5

Seleção sub-17 foi eliminado nas semifinais para PortugalSeleção sub-17 foi eliminado nas semifinais para Portugal - Foto: Nelson Terme/CBF

O sonho do título da Copa do Mundo sub-17 acabou para o Brasil. Nesta segunda-feira (24), a equipe caiu nas semifinais ao perder para Portugal por 6x5 nas penalidades, após 0x0 no tempo normal, no estádio Aspire Zone, no Catar. Os portugueses disputarão a final perante a Áustria, que eliminou a Itália.

O jogo

Assim como na segunda fase e nas oitavas do Mundial, o Brasil ficou no empate no tempo normal. Pela terceira vez no torneio, a classificação foi definida nas penalidades.

Nas cobranças, cada seleção acertou as quatro primeiras batidas. Na quinta, o goleiro Romário mandou por cima do gol. A chance de cravar a vaga na final ficou com Ruan Pablo, mas o camisa 7 acertou a trave.

Nas alternadas, Aragão marcou para Portugal. Gabriel Mec deslocou o goleiro e deixou tudo igual na disputa. Na sétima batida, José Neto balançou as redes para os portugueses. Já Ângelo botou muita força na bola e mandou para fora.

Resta ao Brasil a disputa do terceiro lugar, contra a Itália, na quinta-feira (27), no Aspire Zone. 

