Nos pênaltis, Marrocos bate Holanda e segue vivo na Copa do Mundo
Na próxima fase, os africanos vão encarar o Canadá, no sábado (4)
O Marrocos segue vivo na Copa do Mundo de 2026. Depois de um emocionante jogo, em Monterrey, os africanos despacharam a Holanda, nos pênaltis, e vai encarar o Canadá, no sábado (4), em Houston, pelas oitavas de final. Os semifinalistas de 20222 ficaram na igualdade com os europeus, em 1x1, mas venceram pelo placar de 3x2, nas penalidades, após uma prorrogação sem gols, em solo mexicano.
Depois de um primeiro tempo físico na cidade mexicana, Holanda e Marrocos buscaram dar mais emoção para quem aquem acompanhava o confronto. Os africanos era melhor em campo. Ainda aos seis minutos, Hakimi chegou a acertar a trave, após ser acionado por Ounahi. Dez minutos depois, após escanteio, El Khannous desviou de cabeça com perigo e quase marcou o primeiro, acertando o poste.
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Com dificuldades, a Holanda abriu o placar aos 26 minutos. Em rápido contra-ataque, os europeus avançaram com Summerville. O camisa 24 tocou para Gakpo que finalizou e balançou as redes. Na celebração, o atacante holandês se ajoelhou e recebeu o abraço dos companheiros. Nesta semana, o jogador do Liverpool perdeu o filho, ainda durante a gestação da esposa.
O tento fez os marroquinos sentirem o golpe, mas o time dirigido por Mohamed Ouahbi foi valente e buscou o resultado de igualdade no fim do tempo regulamentar. Em trama pela esquerda, Talbi lançou na área e Diop subiu mais alto que todo mundo para empatar, aos 45 minutos. O zagueiro subiu praticamente sozinho para deixar tudo igual.
Prorrogação e pênaltis
Diferente dos tradicionais 90 minutos, a prorrogação foi truncada, com poucas chances reais para as equipes. A melhor delas foi construída pelo Marrocos, aos seis minutos da primeira etapa. Rahimi driblou a marcação dentro da área e, sem marcação, chutou para bela defesa de Verbuggen.
Nas penalidades, o equilíbrio seguiu tomando conta nas primeiras cobranças. Nas quatro primeiras para cada lado, cada seleção converteu duas. Kluivert e Timber desperdiçaram para os holandeses, enquanto El Aynaouni e Hakimi perderam para os marroquinos. Na última tentativa dos times, antes das alternadas, no entanto, Summerville parou em Bono. Saibari, por sua vez, converteu sua tentativa e classificou os africanos.