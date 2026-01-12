A- A+

Futebol Nos pênaltis, o Sport é eliminado pelo América-RN da Copinha 2026 Na segunda fase da competição, Leão empatou em 1x1 no tempo normal com o time potiguar, mas foi superado por 7x6 nas penalidades

O Sport está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após 1x1 no tempo normal, em Bálsamo, o Leão foi superado por 7x6 para o América-RN, na segunda fase do torneio.

O jogo

O América-RN começou melhor o jogo e teve as principais chances de marcar. Em uma delas, após escanteio, o goleiro Davi foi obrigado a fazer duas grandes defesas para evitar o gol potiguar.

O Sport voltou melhor no segundo tempo e quase marcou aos sete minutos. Após cruzamento na direita, Samuel Sousa pegou de primeira e parou na grande defesa do goleiro do América-RN. A resposta potiguar veio minutos depois, com Breno batendo colocado. Davi, bem posicionado, salvou o Leão.

Davi era o candidato a herói do Sport no jogo. Aos 20, o goleiro fez mais um milagre cara a cara com o atacante. Acontece que, no lance seguinte, o camisa 1 saiu mal do gol, foi driblado por Caio e viu o América abrir o placar.

Aos 42, porém, o Sport, depois de muita pressão, conseguiu o empate. João Henrique aproveitou o escanteio e testou firme para deixar tudo igual. Resultado que levou a decisão para as penalidades.

Nas primeiras cinco cobranças, o placar foi 4x4. Samuel, pelo Sport, parou no goleiro Antony. Já Breno, do América, mandou no travessão.

Nas alternadas, Kauã Manoel mandou por cima de Juninho chutou forte para colocar o América-RN na próxima fase da Copinha. Os potiguares agora encaram o Mirassol no mata-ma seguinte.

Veja também