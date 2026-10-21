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futebol Nos pênaltis, Palmeiras elimina Fluminense e está na final da Libertadores Verdão perdeu por 1x0 no tempo normal, mas venceu o Tricolor por 5x3 nas cobranças

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O Palmeiras é o primeiro finalista da Libertadores da América. Nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque, a equipe perdeu por 1x0 para o Fluminense, pelo duelo da volta da semifinal, mas levou a melhor nas penalidades, por 5x3. O Verdão aguarda agora para saber quem encontrará na decisão, marcada para o dia 28 de novembro, no estádio Centenário. O adversário sairá do duelo desta quinta (22), entre Flamengo e Estudiantes, no Maracanã. Na ida, argentinos e brasileiros empataram em 0x0.

Sobrou cautela, faltou gol. O Palmeiras controlou a maior parte do primeiro tempo, mas sem assustar o goleiro Fábio. No lado do Fluminense, as investidas timidas também não se transformaram em finalizações perigosas.

Na segunda etapa, o técnico Marcão pediu ao Fluminense para forçar mais jogadas pelo alto. Porém, foi por baixo, de pé em pé, que o Tricolor abriu o placar. Wesley Natã saiu do banco de reservas, fez bela jogada individual e deixou para Hércules bater colocado para fazer 1x0 e levar a definição para as penalidades.

Nas cobranças, o Palmeiras converteu todas e bastou Carlos Miguel pegar a batida de Nonato para colocar o Verdão na final, fazendo a festa da torcida alviverde.

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