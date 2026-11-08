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Nos pênaltis, Palmeiras elimina Vasco e terá Grêmio na final da Copa do Brasil

Verdão perdeu por 2x1 no tempo normal, mas ganhou por 5x4 nas penalidades após grande atuação de Carlos Miguel

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Lance de Vasco 2x1 Palmeiras, pela Copa do BrasilLance de Vasco 2x1 Palmeiras, pela Copa do Brasil - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Grêmio e Palmeiras disputarão a final da Copa do Brasil. Após o Tricolor eliminar o Atlético-MG, no último sábado, foi a vez de o Verdão tirar o Vasco, neste domingo (8), e garantir mais uma decisão em 2026 - a equipe também está disputando o troféu da Libertadores da América.

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O jogo

No tempo normal, o Vasco venceu o Palmeiras por 2x1, em São Januário. Colidio e Puma Rodríguez marcaram para os mandantes, enquanto Piquerez anotou o dos visitantes. Nas penalidades, Léo Jardim pegou a batida de Giay, mas o goleiro que saiu como herói foi Carlos Miguel, que defendeu os pênaltis de Lescano e Andrés Gómez, colocando o Verdão na final. 

“O Palmeiras é um time muito bom, com jogadores de qualidade. Não é à toa que eles estão brigando sempre por todos os campeonatos que jogam. Nós ficamos tristes, mas ainda temos o brasileiro pela frente”, afirmou Puma.

Do lado palmeirense, o goleiro Carlos Miguel dividiu os méritos da classificação com os companheiros de elenco e com a família. 

“Sou um cara muito frio. Com tantas coisas que eu passei na vida, algumas vezes eu não consigo valorizar o que tenho. Quero agradecer minha família, minhas tias, minha mulher, meu irmão. Ninguém sabe como é difícil chegar aqui, apanhar e levantar no outro dia com alegria para trabalhar. Quando a gente olha o resultado do empenho, não somente meu como de toda a comissão e dos jogadores, a gente vê que vale a pena todo o esforço. Não foi somente eu que defendi os pênaltis, mas também tem a mão do Marcelo Lomba (goleiro reserva), que está me aconselhando, sendo um exemplo”, celebrou Carlos Miguel.

Histórico

Palmeiras e Grêmio já se enfrentaram 12 vezes pela Copa do Brasil. Duas delas valendo o título do torneio. Em 2020, o Verdão levou a taça ao ganhar os dois embates, com 1x0 no Rio Grande do Sul e 2x0 em São Paulo.

As equipes também disputaram as semifinais da Copa do Brasil de 1996 e 2012. Há 30 anos, o Palmeiras ganhou por 3x1 no antigo Parque Antártica e perdeu por 2x1, no Olímpico, avançando no saldo de gols. O mata-mata que ocorreu 14 anos atrás também teve final feliz para os alviverdes, eliminando o Grêmio após 2x0 como visitante e 1x1 como mandante.

Em jogos pelas quartas de final, o Grêmio levou a melhor. Em 1993, após dois placares de 1x1, os gaúchos passaram por 7x6 nos pênaltis. Em 2016, ganharam por 2x1 em casa e ficaram no 1x1 fora. Na edição de 1995, dois empates nas oitavas (2x2 e 1x1), com o Tricolor passando pelo critério de gols como visitante.

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