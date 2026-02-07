A- A+

Futebol Nos pênaltis, Palmeiras vence a Supercopa do Brasil feminina pela primeira vez Em jogo aberto, com dois gols no primeiro tempo, goleira Tapia termina como heroína, com três defesas nos pênaltis

Um jogo à altura da rivalidade marcou a disputa entre Palmeiras e Corinthians pela Supercopa do Brasil feminina, neste sábado, na Arena Barueri (o mando foi do Palmeiras, por sorteio). Na primeira edição com o novo formato, um duelo único entre as campeãs brasileiras (Corinthians) e as da Copa do Brasil (Palmeiras), as palestrinas levaram a melhor na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1. A goleira Tapia foi a heroína da noite, defendeu três penalidades e garantiu o primeiro título do Palmeiras na história da competição: 5 a 4 na disputa.

Os dois gols foram marcados na primeira etapa. Jaqueline abriu o placar para o Corinthians com um golaço, e Bia Zaneratto empatou para o alviverde.

Nos pênaltis, Tapia pegou cobrança de Gabi Zanotti, enquanto Nicole, goleira reserva acionada após concussão de Lelê, defendeu chute de Gláucia e recolocou o Corinthians na disputa. Nas quintas cobranças, Brena jogou para fora e Johnson teve a chance de fazer o gol do título, mas Tapia voltou a fazer grande defesa. Nas alternadas, Tainá Maranhão converteu e Tapia fez a defesa decisiva na cobrança de Tamires.

O jogo

O gol de Jaque veio logo aos 5 minutos de jogo. Ela recebeu boa inversão de Duda Sampaio, avançou pela direita e tirou a marcação. Já entrando na área, bateu forte, de esquerda, no cantinho da goleira Tapia, que chegou a tocar na bola.

O primeiro tempo ainda foi marcado por um susto envolvendo a goleira Lelê, do Corinthians. Em saída do gol, a jogadora acabou se envolvendo em choque com a cabeça contra o joelho de Bia Zaneratto. Precisou ser substituída por Nicole no protocolo de concussão.

A partida demorou a ser retomada, mas melhorou assim que forte chuva que atingiu Barueri se acalmou. Nicole precisou trabalhar em chute de Rhay Coutinho, enquanto Gabi Zanotti acertou, caprichosamente, a trave de Tapia em lance de cabeça.

O empate do Palmeiras veio no fim, com uma jogadora mais que especial. A atacante Bia Zaneratto, de 32 anos, maior artilheira do clube, marcou seu primeiro gol nesta quarta passagem pelo alviverde. Ela se antecipou à defesa corintiana em lançamento de Andressinha para a área.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. Na melhor chance do Corinthians, Andressa Alves acertou o travessão de Tapia em chute de fora da área. O Palmeiras também levava muito perigo toda vez que a bola chegava em Tainá Maranhão, que rabiscava pela direita com facilidade. Em uma das jogadas, achou Brena, que bateu para fora. Na outra, Érika tirou em cima da linha após desvio.

