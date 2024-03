A- A+

Copa do Brasil Nos pênaltis, Retrô perde para o Fortaleza e dá adeus à Copa do Brasil Após jogo digno no tempo regulamentar, Fênix perdeu três penalidades e foi superada no Castelão

O Retrô está eliminado da Copa do Brasil. Após empate sem gols no tempo regulamentar, com o Fortaleza, no Castelão, na noite desta quinta-feira (15), a Fênix foi derrotada pelo clube cearense nos pênaltis, por 3x2, e deu adeus ao mata-mata nacional na segunda fase. O próximo adversário do Laion será conhecido através de sorteio, ainda com data a ser divulgada pela CBF.

Apesar de todo favoritismo do Fortaleza, o Retrô fez um jogo digno no Castelão. No primeiro tempo, inclusive, foi o dono da chance mais clara de gol. Ainda aos quatro minutos, Leonan cruzou para trás e Giva se antecipou à marcação. No toque do camisa 9, a bola passou rente ao poste esquerdo de João Ricardo. Mais tarde, Radsley tentou de longe e o goleiro cearense se esticou para mandar para escanteio.

Vendo os pernambucanos gostarem do jogo, o Laion acordou depois dos 20. Porém, viu Paulo Ricardo brilhar. Em rápido contra-ataque, Moisés tabelou com Pikachu e chutou para grande intervenção do goleiro azulino. Na sequência, após cobrança de escanteio, o camisa 21 driblou um, e finalizou com desvio, parando novamente no arqueiro visitante.

Com o apoio de 12.749 torcedores, o Fortaleza aumentou o ímpeto na etapa complementar. Mas, só passou a assustar a meta pernambucana nos 15 minutos finais. Calebe, duas vezes de fora da área, parou em duas grandes intervenções de Paulo Ricardo. Já Lucero, após passe de Kervin, desperdiçou grande oportunidade na pequena área.

Nos pênaltis, Kervin Andrade, José Welison e Tinga converteram as cobranças para o Fortaleza, enquanto apenas Edson Lucas e Giva fizeram para o Retrô. Assim, o Tricolor ficou com a classificação à próxima fase, além de garantir R$ 2,2 milhões de premiação.

