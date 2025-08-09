A- A+

Série D Nos pênaltis, Santa Cruz bate Sergipe e mantém vivo o sonho do acesso na Série D Mais de 35 mil tricolores marcaram presença na Arena de Pernambuco neste sábado (9)

O sonho do acesso segue vivo para o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi na emoção, mas após vencer o Sergipe por 2x1 no tempo regulamentar, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, o Tricolor bateu o adversário por 5x4, nos pênaltis, e se garantiu nas oitavas de final da competição nacional. Os gols dos pernambucanos na partida foram marcados por Mateus Henrique (contra) e Thiago Galhardo.

Na próxima fase, o Santa vai encarar o Altos-PI. Desta vez, o confronto de ida será com mando da Cobra Coral, enquanto a volta acontece em Teresina.

Com o apito inicial do árbitro, o Santa Cruz se lançou ao ataque apoiado pelo seu torcedor e jogou a vantagem sergipana pelo ralo logo no primeiro minuto. Após falta pelo lado esquerdo da intermediária, Willian Júnior mandou na área, Balotelli deu o primeiro desvio, e Mateus Henrique, do Sergipe, cabeceou na sequência contra o próprio patrimônio.

O gol elevou ainda mais o ânimo do time de Marcelo Cabo, que seguiu rondando a área visitante, mas sem perigo. Antes acuado, o Sergipe acordou na partida e incomou aos 14. Em cobrança de escanteio, Iago desviou no primeiro poste e Toty afastou o perigo quase sobre a linha. Na sequência, Rickelme tentou de fora da área, mas Rokenedy fez boa intervenção.

Sem dar sopa ao azar, o Santa logo voltou a comandar as ações da partida e teve boas oportunidades de ampliar o marcador ainda na etapa inicial. Com paciência, a Cobra Coral conseguia girar o jogo até encontrar os espaços para definir as jogadas. Aos 23, João Pedro tentou o cruzamento da direita, a bola desviou em PH e acertou a trave esquerda de Alan Alves. Em seguida, foi a vez de Thiago Galhardo, de canhota, colocar o goleiro sergipano para trabalhar em chute da entrada da área.

Aos 30 minutos, no entanto, a chance mais clara para o Tricolor ficar em vantagem no agregado saiu dos pés de Geovany, em lance que o próprio camisa 11 forçou o erro de Alan Alves. O goleiro alvirrubro espirrou o taco e a bola caiu nos pés de João Pedro, que devolveu de primeira para o atacante coral. Livre no meio da área, Geovany desperdiçou a jogada finalizando sobre o arqueiro adversário.

Atrás no placar, o técnico Dico Woolley optou por retornar do intervalo com duas modificações na equipe. Reny Max e Moisés Ribeiro foram acionados e deram uma nova dinâmica no Gipão. O Santa, por sua vez, estava determinado em abrir uma diferença maior de gols para conseguir a sonhada classificação no tempo normal. Depois de ficar no quase, no primeiro tempo, Thiago Galhardo, desta vez, fez a massa coral explodir no estádio, aos 10.

O camisa 9 brigou pela bola com dois defensores do Sergipe, e após ela sobrar limpa na entrada da área, o centroavante finalizou bonito no ângulo esquerdo para fazer 2x0. A festa tricolor, porém, durou apenas oito minutos. Na primeira chegada efetiva alvirrubra no segundo tempo, Felipe Pará apareceu como homem surpresa na segunda trave, após bola cruzada rasteira e finalizou fraco. A bola passou sob Rokenedy e morreu lentamente no fundo do gol.

O tento deu confiança ao Sergipe, que passou a gostar do jogo, mas sem conseguir ser efetivo no último terço. Do lado tricolor, entre as alterações feitas, Marcelo Cabo promoveu a estreia do atacante Ariel Nahuelpán. Contudo, o camisa 37 pouco pôde contribuir no decorrer do duelo e a vaga nas oitavas de final foi definida nos pênaltis.

Nas penalidades, Rokenedy defendeu as cobranças de Felipe Pará e Moisés, além de ver Ericeson finalizar para fora, e ajudou o Santa a se classificar por 5x4. Galhardo, Renato, Balotelli, Thiaguinho e Pedro Favela converteram suas chances para o Tricolor.

Ficha do jogo

Santa Cruz 2 (5)

Rokenedy; Toty (Yuri Ferraz), Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Wagner Balotelli e Willian Júnior (Ariel); João Pedro (Thiaguinho), Geovany (Renato) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Sergipe 1 (4)

Alan Alves; Ronaldo (Luan), Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH; Pedro Santos, Iago Pereira (Reny Max) (Ericeon) e Rickelme (Moisés Ribeiro); Felipe Pará, Matheus Sacramento e Mauro (Jefferson). Técnico: Dico Woolley

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Gols: Mateus Henrique (contra), ao 1' do 1T, Thiago Galhardo, aos 10' do 2T (STA); Felipe Pará, aos 18' do 2T (SER)

Cartões amarelos: Toty, Balotelli, Thiago Galhardo (STA); Ronaldo, PH, Júnior Sergipano, Felipe Pará, Alan Alves, Pedro Santos (SER)

Público: 35.882 torcedores

Renda: R$ 1.048.635,00

