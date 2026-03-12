A- A+

Sport Nos pênaltis, Sport bate Anápolis e avança à quarta fase da Copa do Brasil Na próxima fase, o Leão vai encarar o Athletic-MG

Assim como contra a Desportiva Ferroviária, o Sport precisou dos pênaltis para seguir vivo na Copa do Brasil. No primeiro jogo pós-título estadual, com uma atuação discreta, o Leão ficou no empate em 1x1 com o Anápolis, na noite desta quinta-feira (12), na Ilha do Retiro, mas bateu os goianos por 5x3 nas penalidades e avançou à quarta fase da competição nacional. De quebra, garantiu R$ 1,68 milhão com premiação. Na próxima fase, o Leão encara o Athletic-MG.

O Sport esteve longe de repetir a atuação que o levou ao título estadual no último final de semana. Diante do Anápolis, o Leão encontrou um adversário reativo e que soube aproveitar os espaços cedidos para incomodar o seu sistema defensivo. Não à toa, ainda aos 13 minutos, os goianos abriram o placar em boa chegada pela esquerda. Após passe de Leonan, Gustavo Henrique finalizou para defesa de Thiago Couto. No rebote, João Borim chutou para o fundo das redes.

Com dificuldades para se encontrar em campo, o Sport viu o Anápolis ficar no quase novamente com João Borim e com Mila, aos 23 e 24 minutos, respectivamente. Nas duas ocasiões, Thiago Couto apareceu para defender. Sem criação, o Rubro-negro conseguiu chegar ao empate na bola parada. Aos 41 minutos, Chrystian Barletta cobrou escanteio da esquerda e Marcelo Ajul subiu mais alto que todo mundo para cabecear e deixar tudo igual.

Para a segunda etapa, o técnico Roger Silva optou por não fazer substituições. O que mudou pelo lado do Sport foi a postura. Sem deixar o Anápolis sair, o time da casa passou a ser mais incisivo, apesar da impaciência da torcida. Aos 12 minutos, Yago Felipe aproveitou cobrança de escanteio e obrigou Paulo Henrique a fazer grande defesa. Logo em seguida, Barletta arriscou de longe e a bola passou à esquerda da meta goiana.

Com mudanças no setor ofensivo, o Sport ficou mais desorganizado em campo e só conseguia incomodar em bolas aéreas na base do abafa. Clayson, após saída confusa do goleiro adversário, e Zé Roberto tiveram boas chances, mas desperdiçaram. Nos acréscimos, Max cruzou e Felipinho também viu sua tentativa passar com perigo.

Pênaltis

Nas penalidades, o Sport levou a melhor, por 5x3, e se classificou graças a Thiago Couto. O goleiro defendeu a cobrança de Fernandinho para garantir a vaga leonina. Zé Roberto, Carlos de Pena, Clayson, Marlon Douglas e Felipinho converteram suas tentativas para o Rubro-negro.

Ficha do jogo

Sport 0 (5)

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (Marlon Douglas), Zé Lucas e Yago Felipe (Max); Gustavo Maia (Clayson), Chrystian Barletta (Zé Roberto) e Iury Castilho (Carlos de Pena). Técnico: Roger Silva.

Anápolis-GO 0 (3)

Paulo Henrique; Kaik, Hélder, Rafael Costa e Leonan; Lucas Mila (Vinícius Lucas), João Borim (Samuel) e Gharib; Gustavo Henrique (Fernandinho), Fernando Viana (Rodriguinho) e Juninho (Matheus Lagoa). Técnico: Ângelo Luiz.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Carlos Henrique Cardoso de Souza (ambos do RJ)

Gols: João Borim, aos 13' do 1T (AFC); Marcelo Ajul, aos 41' do 1T (SPT)

Cartão amarelo: Zé Gabriel, Zé Lucas, Marcelo Ajul e Zé Roberto (SPT); João Borim e Fernandinho (AFC)

Público: 12.971 torcedores

Renda: R$ 397.305,00

