"Nós voltaremos": Guardiola promete reconstruir o Manchester City

Pep Guardiola insistiu que o Manchester City será uma força da Premier League novamente no futuro depois que Erling Haaland garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham na quarta-feira. A finalização clínica do norueguês aos 12 minutos reforçou a tentativa do City de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, subindo para o quarto lugar.

Lutar para terminar entre os quatro primeiros é uma decepção significativa para o City, que conquistou os últimos quatro títulos da Premier League, somando seis em sete temporadas para Guardiola.

O Liverpool parece quase certo de levar o título nesta temporada, mas o City — derrotado por 2 a 0 pelos Reds no domingo — está fora da disputa há meses após um período desanimador que o deixou 20 pontos atrás dos líderes. Com o City também fora da Liga dos Campeões após a derrota no play-off para o Real Madrid, Guardiola só tem a FA Cup como caminho para conquistar troféus nesta temporada.





Mas, a longo prazo, o espanhol continua convencido de que o City pode retornar à sua antiga glória, apesar de o time estar envelhecendo em algumas posições e não ter experiência na Premier League em outras.

Os lados bons e ruins do fracassado time do City ficaram evidentes no norte de Londres, quando eles começaram bem, mas desperdiçaram uma série de chances de aumentar a vantagem antes de se agarrarem sob forte pressão após o intervalo.

"Nunca será esta temporada a Cidade Velha", disse Guardiola. "A Cidade Velha foi boa demais, mas voltaremos.

"O jogo, foi aberto no segundo tempo porque não fechamos o primeiro. Neste estádio eles sempre têm 20 a 25 minutos e no segundo tempo nós sofremos.

"Aconteceu muitas vezes nesta temporada que sofremos uma quantidade inacreditável de gols e na frente há muitos jogos, como a Liga dos Campeões no Sporting, deveríamos estar 1-3 ou 1-4 no primeiro tempo e perdemos por 4-1. Muitas vezes isso acontece e hoje, felizmente, terminou bem."

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, afirmou que o excesso de entusiasmo prejudicou seu time lesionado durante um primeiro tempo desequilibrado.

Os comandados de Postecoglou tiveram uma temporada quase tão problemática quanto a do City, ficando em 13º lugar e buscando a glória da Liga Europa para encerrar uma seca de 17 anos sem troféus.

"No primeiro tempo, estávamos um pouco ansiosos demais para avançar com a bola. Achei que fomos realmente desperdiçadores e, quando você joga contra o City, isso permite que eles entrem no ritmo", disse Postecoglou.

"Eles podem te pegar em momentos diferentes e nós simplesmente não lidamos bem com essa parte do jogo. Eles marcaram e tiveram algumas boas chances de ficar mais à frente.

"Eu certamente senti que no segundo tempo nós dominamos o jogo e o território. Nós fomos bem implacáveis. Muito melhor com a bola e muito mais calmos, mas apenas perdendo um gol e, no final, ficamos aquém.

"É decepcionante perder novamente e esse é o sentimento principal, mas hoje pareceu mais conosco."

