CAMPEONATO INGLÊS Nottingham Forest embala a terceira vitória seguida e se aproxima dos líderes do Inglês O triunfo por 1 a 0 da equipe dos brasileiros Murillo e Morato sobre o Brentford, levou o time do técnico Nuno Espírito Santo aos 31 pontos

Ameaçado pelo rebaixamento até a última rodada da última edição do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest confirmou a boa fase e se manteve à caça dos líderes da competição.

O triunfo por 1 a 0 da equipe dos brasileiros Murillo e Morato sobre o Brentford, fora de casa, neste sábado, levou o time do técnico Nuno Espírito Santo aos 31 pontos, apenas cinco atrás do líder Liverpool, que joga neste domingo.

Atuando em casa, o Brentford tomou a iniciativa da partida e criou as melhores do primeiro tempo, especialmente nos minutos iniciais, com Mbeumo e Ajer. No decorrer da partida, o Nottingham cresceu e passou a pressionar.

Aos 33 minutos, cabeceou à queima-roupa e Flekken salvou o time da casa. Cinco minutos depois, Aina recebeu o passe de Neco Williams na área e tocou no canto para abrir o placar.

Logo aos 6 minutos da etapa final, o Nottingham Forest contou com um vacilo dos adversários para chegar ao segundo gol. Lewis-Potter errou o domínio e perdeu a bola para Elanga, que avançou em direção ao gol e finalizou no canto de Flekken para anotar para os visitantes, que, satisfeitos com a vantagem, administraram o placar até o apito final.

Em Ipswich, o Newcastle não tomou conhecimento do time da casa e venceu por 4 a 0. O destaque da partida foi o atacante Isak, autor de três gols, um deles com assistência do brasileiro Bruno Guimarães. Com o resultado, os visitantes chegaram a 26 pontos, enquanto o Ipswich permaneceram com 12, na zona de rebaixamento

O sueco Isak mostrou o cartão de visitas logo aos 3 minutos. Ele abriu o placar para o Newcastle aproveitando uma sobra na área. Aos 32, Murphy recebeu o passe de Gordon e soltou o pé. A bola bateu no travessão antes de entrar e deixar o Newcastle em situação ainda mais tranquila.

Ainda no primeiro tempo, Isak aproveitou uma bobeada da defesa do Ipswich, após jogada de Bruno Guimarães, e só empurrou para o gol para marcar o terceiro

Apesar da ampla vantagem construída na etapa inicial, o Newcastle continuou melhor em campo. Aos 7 minutos, Bruno Guimarães cabeceou a bola na trave direita. Na jogada seguinte, Isak foi acionado por Murphy na área e marcou seu terceiro gol, o quarto do Newcastle, para fechar o placar.

Já o West Ham, de Lucas Paquetá, não saiu do empate por 1 a 1 com o Brighton, mesmo jogando em casa. O segundo empate seguido levou a equipe anfitriã aos 20 pontos, oito acima da zona da degola do Campeonato Inglês, enquanto os visitantes chegaram a 25, ocupando o meio da tabela.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 6 minutos, Wieffer aproveitou um rebote e, na cara do gol, abriu o placar para o Brighton, confirmado após a revisão do VAR.

O gol acordou o time da casa, que chegou ao empate aos 13. Bowen arriscou de longe, mas Verbruggen espalmou. Na sequência, Kudus ficou com a sobra e tocou de cabeça para deixar o placar em 1 a 1.

