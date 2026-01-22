A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Nottingham Forest está aberto à saída de Cuiabano e Rio Ave ou Olympiacos são prováveis destinos Lateral-esquerdo de 22 anos também interessa a clubes do Brasil, como Botafogo e Vasco

O Nottingham Forest, da Inglaterra, está disposto a liberar o lateral-esquerdo Cuiabano, ex-Botafogo, por empréstimo antes do final de janeiro.

Segungo o site The Athletic, o destino mais provável do jovem brasileiro é o Rio Ave, de Portugal, ou o Olympiacos, da Grécia — ambos fazem parte da rede multiclubes do grego Evangelos Marinakis.

Ainda conforme o portal, Kostas Tsimikas, do Liverpool, está entre os alvos do Nottingham Forest, que busca reforçar a lateral esquerda nesta janela.

Cuiabano foi vendido ao time inglês em agosto de 2025, mas acertou o seu retorno por empréstimo para o Botafogo, onde ficou até o fim do ano. Atualmente, ele está na equipe B do Forest.

Cuiabano era visto como um jogador que se encaixaria perfeitamente no time do técnico Nuno Espírito Santo, que tinha como pilar a velocidade nos contra-ataques pelas laterais.

No entanto, com a mudança no comando do Forest, o lateral brasileiro passou a não fazer parte dos planos, já que Sean Dyche gosta de ter uma linha defensiva sólida.

No Brasil, o Botafogo mantém contato com o Forest para uma possível contratação de Cuiabano, mas espera o fim do transfer ban para retomar as tratativas no mercado de transferência. O Vasco é outro clube brasileiro interessado na contratação do jogador de 22 anos revelado pelo Grêmio.

