Premier League

Nottingham Forest recebe o City em duelo de opostos. Veja onde assistir e as prováveis escalações

Equipes entram em campo em momentos distintos na tabela do campeonato

O Manchester City viisita o Nottingham Forest no City GroundO Manchester City viisita o Nottingham Forest no City Ground - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (27), às 9h30 (horário de Brasília), no City Ground, pela Premier League. O confronto abre a rodada do dia e terá transmissão da ESPN no plano Premium do Disney+.

Realidades diferentes na competição

O Nottingham Forest ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Fulham e busca reação diante de um dos líderes do campeonato.

O Manchester City aparece em 2º lugar, com 37 pontos, apenas dois atrás do líder Arsenal. O time de Pep Guardiola venceu o West Ham por 3 a 0 na última rodada e tenta manter a pressão na disputa pelo título.

Prováveis escalações

Nottingham Forest:
John; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Douglas Luiz, Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Omari Hutchinson; Igor Jesus.

O City tem desfalques importantes por lesão e pela Copa Africana de Nações.

Manchester City:
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva, Reijnders, Cherki e Foden; Haaland.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço

Jogo: Nottingham Forest x Manchester City
Competição: Premier League
Data: sábado, 27 de dezembro
Horário: 9h30 (de Brasília)
Local: City Ground, Nottingham
Onde assistir: ESPN (Disney+ Premium)

