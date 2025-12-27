A- A+

Premier League Nottingham Forest recebe o City em duelo de opostos. Veja onde assistir e as prováveis escalações Equipes entram em campo em momentos distintos na tabela do campeonato

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (27), às 9h30 (horário de Brasília), no City Ground, pela Premier League. O confronto abre a rodada do dia e terá transmissão da ESPN no plano Premium do Disney+.

Realidades diferentes na competição

O Nottingham Forest ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Fulham e busca reação diante de um dos líderes do campeonato.

O Manchester City aparece em 2º lugar, com 37 pontos, apenas dois atrás do líder Arsenal. O time de Pep Guardiola venceu o West Ham por 3 a 0 na última rodada e tenta manter a pressão na disputa pelo título.

Prováveis escalações

Nottingham Forest:

John; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Douglas Luiz, Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Omari Hutchinson; Igor Jesus.

O City tem desfalques importantes por lesão e pela Copa Africana de Nações.

Manchester City:

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva, Reijnders, Cherki e Foden; Haaland.

Serviço

Jogo: Nottingham Forest x Manchester City

Competição: Premier League

Data: sábado, 27 de dezembro

Horário: 9h30 (de Brasília)

Local: City Ground, Nottingham

Onde assistir: ESPN (Disney+ Premium)

