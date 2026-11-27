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Futebol Nottingham Forest vence Chelsea (3-2) e pressão sobre Xabi Alonso aumenta O desempenho do treinador espanhol desde que assumiu o comando dos 'Blues', no início da temporada, é muito decepcionante, ainda mais considerando que o clube tem um calendário mais tranquilo

O Chelsea sofreu, nesta sexta-feira (27), sua sexta derrota em doze rodadas da Premier League, desta vez para o Nottingham Forest (3 a 2), o que deixa o técnico Xabi Alonso em uma situação extremamente delicada.

O desempenho do treinador espanhol desde que assumiu o comando dos 'Blues', no início da temporada, é muito decepcionante, ainda mais considerando que o clube tem um calendário mais tranquilo, já que não disputa competições continentais este ano.

Por enquanto, ele parece incapaz de corrigir a vulnerabilidade crônica da defesa da equipe, assim como de reanimar o ataque, que sente muita falta do brasileiro João Pedro, ausente há um mês.

Sem esse atacante, o Chelsea (8º colocado, com 16 pontos) sofreu quatro derrotas nas últimas cinco rodadas.

"Atravessamos um momento difícil em termos de solidez e confiança", reconheceu Xabi Alonso em sua coletiva de imprensa após o jogo.

"Se queremos conquistar algo, somos nós que temos de buscar isso. Ninguém virá de fora para nos dar as soluções, nem a qualidade de que precisamos. É algo que deve vir de dentro da equipe", pontuou.

O Nottingham, que começou o dia apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, subiu agora para o 14º lugar, com 12 pontos.

A equipe ganha, assim, um respiro após conquistar sua segunda vitória nos últimos três jogos.

Golaço de Igor Jesus

Nesta sexta-feira, no City Ground, os cinco minutos iniciais de cada tempo foram fatais para o Chelsea.

O brasileiro Igor Jesus abriu o placar aos 5 minutos, com um golaço: um voleio que superou o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

Já no começo do segundo tempo, o Forest balançou a rede pela segunda vez. O gol surgiu de um erro duplo do zagueiro francês Wesley Fofana, que primeiro falhou ao dominar a bola e, na sequência, cometeu um pênalti, convertido por Morgan Gibbs-White (51').

O holandês Emmanuel Emegha diminuiu para o Chelsea três minutos depois (54'), mas Morgan Gibbs-White ampliou novamente a vantagem do Nottingham (72').

Emegha, de cabeça após um cruzamento de Pedro Neto (89'), adicionou uma dose de emoção à partida com o Chelsea mais perto do empate, mas a equipe não conseguiu evitar a derrota nos minutos finais.

Neste sábado, o Manchester United — comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, que se encontra na zona de rebaixamento e mergulhado numa grave crise — tentará reagir em Old Trafford contra o Brentford.

O líder isolado da Premier League, o Arsenal, protagonizará no domingo o grande duelo do fim de semana, recebendo o Manchester City, terceiro colocado, no Emirates Stadium.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês:

Sexta-feira, 27 de novembro

Nottingham - Chelsea 3 - 2



Sábado, 28 de novembro

(12h00) Manchester United - Brentford

Leeds - Coventry

(14h30) Ipswich Town - Aston Villa



Domingo, 29 de novembro

(09h00) Everton - Liverpool

(11h05) Sunderland - Tottenham

Brighton - Newcastle

Fulham - AFC Bournemouth

Crystal Palace - Hull

(13h30) Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 28 11 9 1 1 17 7 10

2. Brighton 22 11 7 1 3 26 9 17

3. Manchester City 22 11 7 1 3 22 14 8

4. Liverpool 21 11 6 3 2 18 10 8

5. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 18 14 4

6. Brentford 17 11 4 5 2 20 11 9

7. Leeds 17 11 4 5 2 14 9 5

8. Chelsea 16 12 5 1 6 22 23 -1

9. Everton 16 11 4 4 3 12 14 -2

10. Tottenham 15 11 4 3 4 12 11 1

11. Hull 14 11 3 5 3 13 11 2

12. Aston Villa 14 11 3 5 3 14 17 -3

13. Newcastle 13 11 3 4 4 15 18 -3

14. Nottingham 12 12 3 3 6 12 17 -5

15. Coventry 12 11 4 0 7 13 21 -8

16. Fulham 11 11 2 5 4 11 13 -2

17. Ipswich Town 11 11 3 2 6 15 22 -7

18. Sunderland 9 11 2 3 6 8 17 -9

19. Manchester United 8 11 1 5 5 14 23 -9

20. Crystal Palace 7 11 2 1 8 12 27 -15

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