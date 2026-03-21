Sáb, 21 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Nike apresenta camisa principal que seleção brasileira irá usar na Copa do Mundo; veja fotos

Uniforme traz características que remetem às conquistas das edições de 1994 e 2002 e estreará no amistoso contra a Croácia, em 31 de março

Reportar Erro
Nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 traz detalhes que relembram conquistas históricasNova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 traz detalhes que relembram conquistas históricas - Foto: CBF / Divulgação

A nova camisa 1 da seleção brasileira foi apresentada neste sábado (21) pela Nike e conta com o conceito "Alegria que Apavora", enquanto o design traz características das Copas de 1994 e 2002.

Os uniformes serão utilizados na disputa da Copa do Mundo deste ano, que começa em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A comercialização começa na próxima segunda-feira (23), no site oficial da fornecedora.

Modelo, vestido por Vinícius Júnior, está menos parecido com 2022 e mais semelhante a 1994 e 2002. Modelo, vestido por Vinícius Júnior, está menos parecido com 2022 e mais semelhante a 1994 e 2002. Foto: CBF / Divulgação

No novo modelo, a empresa norte-americana voltou a utilizar o amarelo "canary", cor registrada em homenagem à seleção pentacampeã do mundo. Diferente da edição de 2022, que tinha detalhes mais sutis, a nova camisa apresenta formas geométricas mais evidentes, inspiradas na bandeira do Brasil, principalmente o losango.

Leia também

• Arbeloa diz que Mbappé está '100%' antes de clássico contra Atlético de Madrid

• Filho de brasileiro, promessa do Benfica está no radar da CBF, afirma jornal português

• Vanderlei Luxemburgo apresenta melhora após internação, mas continua sob cuidados na UTI


Além disso, a gola do uniforme abandona o botão da última copa e adota um formato redondo, com um corte em V falso na cor verde, e a inscrição "Vai Brasa" na parte interna. As laterais carregam elementos da cor verde que remetem à Copa do Mundo de 2002. Já as mangas trazem uma listra verde escura.
 
O presidente da entidade, Samir Xaud, exaltou o novo design do uniforme. "A camisa canarinho, com toda a sua mística e brilho, é um dos maiores patrimônios do futebol mundial, um símbolo que inspira gerações e carrega a história de conquistas que orgulham o Brasil. ‘Alegria que Apavora’ é o que buscamos constantemente na CBF e na seleção brasileira".

A camisa do Brasil contará com a tecnologia AERO-FIT, da Nike, desenvolvida para auxiliar desempenho em alta intensidade, garantindo mais ventilação para o usuário. Segundo a fornecedora, o produto é feito a partir de 100% de resíduos têxteis, aumentando o fluxo de ar entre o corpo e a malha.
 

 

Lucas Paquetá, fora da última convocação de Carlo Ancelotti, foi um dos modelos do lançamento. Lucas Paquetá, fora da última convocação de Carlo Ancelotti, foi um dos modelos do lançamento. Foto: CBF / Divulgação
 
O uniforme principal é complementado com o tradicional calção azul e meiões brancos. A fornecedora adotou uma atitude mais conservadora nessas vestimentas e mantém o padrão utilizado nos últimos mundiais de seleções.A apresentação dos uniformes teve os atletas Vinicius Júnior, Richarlison, Estevão e Lucas Paquetá como modelos. Desses, apenas o atacante do Real Madrid foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti, em convocação realizada na última segunda-feira (16).

No amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31 de março, o Brasil estreará o novo uniforme. Contra a França, no dia 27, a equipe usará a nova camisa azul, criada em parceria com a marca Jordan, vinculada à Nike.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter